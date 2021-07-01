Çocuklarda güneş gözlüğünü ihmal etmeyin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, çocuklarda güneş gözlüğü kullanımına dikkat çekti. Ebeveynlerin güneş gözlüğü kullanırken, çocuklarını da ihmal etmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Cömert, ''Güneş gözlüğü yalnızca yaz aylarında değil, güneşli kış aylarında da kullanılmalıdır. Özellikle yaz ayı döneminde çocuklar sahil kenarında ya da parklarda bolca vakit geçirdiği için, göz sağlığı açısından güneş gözlüğü kullanımını ihmal etmemeliyiz'' dedi.



''SAAT 12.00-16.00 ARASI GÜNEŞE ÇIKMAYIN''

Güneş ışınlarına dikkat çeken Dr. Cömert, ''Çocuklarımızla dışarıda vakit geçirirken onların maruz kalacakları güneşin zararlı ışınları olan ultraviyole ışınları (UVA-UVB) hesap etmekte fayda vardır. Kendimiz için güneş gözlüğü kullanırken, çocuklarımızı bu konuda ihmal edebilmekteyiz. Çocuklara güneş gözlüğü alırken kaliteli olmasına dikkat etmek gerekir. Göz sağlığı için uygun olmayan, kalitesiz sertifikasız güneş gözlükleri faydadan çok zarar verebilmektedir. Özellikle ışınların yeryüzüne dik geldiği öğlen 12.00-16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen göstermek gerekir. Ayrıca yansıyan ışığın fazla olduğu deniz kenarlarında gözlük kullanımı açısından daha dikkatli olmak gerekir. Kullanacağınız gözlüğe faydası olması açısından geniş siperli şapka kullanılması gözlerin korunmasında önemli bir rol üstlenecektir. Ayrıca güneş gözlüğü yalnızca yaz aylarında değil, güneşli kış aylarında da kullanılmalıdır'' şeklinde konuştu.





Gözlük alırken dikkat edilmesi gerekenlere değinen Dr. Cömert, ''Öncelikle alacağımız gözlüğün garantili ve sertifikalı olmasına dikkat edelim. Seçtiğiniz gözlük yüzde 100 UV filtreli olan bir gözlük olsun. Hem cam hem de çerçeve kaliteli ve kırılmayan materyalden seçilmelidir. Gözlük camları polikarbonat içerikli olmalıdır. Polikarbonat camlar hem dayanıklı hem de yüzde 100 UV filtreli olan camlardır. Kırılmaya dayanıksız olan reçinelerden üretilmiş olanlar tercih edilmemelidir. Çerçeve de aynı şekilde kırılmaya dayanıklı olmalıdır. Gözlük çocuğumuzun yüzüne tam oturmalıdır, küçük olanlar korumada etkisiz kalırken, büyük olanlarda ise sık sık düşme durumu yaşanacaktır. Hem gözlüğün düşmesini önlemek, hem de kullanım kolaylığı açısından arkadan bantlı olan güneş gözlükleri tercih edilebilir. Çocuğumuz darbe alacağı veya düşebileceği oyunlar oynarken güneş gözlüğü kullanmamalıdır. Güneş gözlüğünün çerçevesi kimyasal maddeler barındırmamalı, yoksa hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlar oluşturabilir'' diye konuştu.