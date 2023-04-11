Çocuklarda kabızlığa dikkat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ESOGÜ Gündem programında çocukların kabızlık sorunu hakkında konuştu.

İHA Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:15 PAYLAŞ ABONE OL

Kabızlığın ülkemizde çocukların sıklıkla hastaneye başvurma nedenlerinin başında geldiğini söyleyen Arda, problemin haftada ikiden az, ağrılı, acıyarak, kanamalı kaka yapma ya da yapmak istememe gibi durumlarla ortaya çıktığını söyledi. Hastalığın beslenmeye, dolayısıyla büyüme ve gelişme bozukluğuna neden olacağını belirten Arda, "Dünyanın kabul ettiği kabızlık bulgularından birkaçı çocuğunuzda varsa ya da sizin gözlemlediğiniz farklı bir bulgu varsa bu konunun uzmanı olan çocuk hekimlerine, çocuk cerrahlarına, çocuk gastroenterolojisine başvurmanızı öneririz" şeklinde konuştu.

