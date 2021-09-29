Çocuklarda kabızlık nedenleri ve çözüm önerileri

Altta yatan nedenin belirlenmesi ile beslenme ve hayat tarzı değişiklikleri tedavinin ilk aşamasıdır. Kabızlık nedeniyle oluşan rektal kanamalar, yani anal fissür durumlarında ise genellikle endişelenmeye gerek olmaz. Ancak kanamanın başka nedenleri olabileceğinden doktor kontrolünde fizik muayene yapılması gerekebilir.

KABIZLIĞIN NEDENLERİ NELERDİR?

En sık basit kabızlık türüyle karşılaşılır, anne sütü kesildiğinde yerine başlanan besinlere uyum sağlama aşamasında ya da tuvalet eğitimi sırasında daha sık görülür. Bazen anne sütüyle birlikte ek gıdalara başlandığında ortaya çıkabilir.

Burada seçilen besinin niteliği önemli olmakla birlikte çocuğun bünyesi de önemli bir rol oynar. Sık görülen basit kabızlık türüne, kullanılmakta olan ilaçlar (demir ilaçları, idrar söktürücüler, bazı psikiyatri ilaçları vs.) neden olabileceği gibi, bu durum bazı önemli hastalıkların ilk habercisi de olabilir.

Bu hastalıklardan bazıları bebeklerde anne sütüyle beslenme döneminde annenin kabız olması, katı gıdalara geçişler ile mama değişikliği, anne sütünden inek sütüne geçişte çok fazla inek sütü tüketmek (1 yaş önce inek sütü verilmemeli), diş çıkarma ile emekleme döneminde bebeğin yanlış beslenmesi neden olabilir.

Çocuklarda posalı ve sulu yemekler yerine katı gıdalarla beslenmek, devamlı karbonhidratlı ve lifsiz gıdalar tüketme, yeterli su tüketmemek, fast-food ve abur cubur tüketimi, okul çağında tuvalete gitmemek ya da çizgi film/oyunu bırakmamak için erteleme, dışkı yaparken ağrı nedeniyle tuvalete gitmemeyi alışkanlık haline getirme, tiroid hormonunun az salgılanması (hipotriodi), kalın bağırsakta sinir sisteminin iyi gelişmemesi, bağırsak genişliği, bağırsak yavaşlığı gibi doğuştan gelen sorunlar, anüsün olması gereken yerden daha aşağıda yerleşmesi nedeniyle oluşmuş anal fissür, makat darlığı, aile içi sonuçlar, yeni bir kardeş, okula başlama, anne baba ayrılığı gibi durumlar ve kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri yer alır.

Bu liste daha da uzatılabilir. Mevcut kabızlığın bu hastalıklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılması için mutlaka konuyla ilgili bir uzmana başvurulması gerekir. Konunun önemsenmemesi tedavide gecikmelere yol açabilir.

Daha ileri yaşlarda kolonoskopik incelemeye gerektirebilecek kalın bağırsak hastalıkları, polip, rektal hastalıklar, anal ve rektal fissürler kabızlığa neden olabilir.

KABIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı bebekler günde birkaç kez dışkısını yaparken bazı bebekler 2-3 günde bir dışkısını yapar. Bu durumda panik yapmayın. Çocuğun dışkısı sertse ve çocuk dışkılama sırasında zorlanıyor ve ağrı hissediyorsa gerçek bir kabızlıktan bahsedilebilir.

Kabızlık bebeklerde ağlama nöbetleri, huysuzluk ve uykusuzluğa yol açabilir. Ayrıca karın ağrısı, sinirlilik ve makat bölümünde çatlaklar görülebilir.

Doktorunuz ekstra sıvı veya bir miktar meyve püresi önerebilir. Kabızlık devam ederse ve bebeğinizin karın ağrısı, bulantı veya kusması varsa hemen doktora başvurun.

Çocuklarda ise birkaç gün tuvalete çıkmama, tuvaletini yaparken zorlanma ve katı dışkı, ayak uçlarında durma ya da bağırsak hareketini tutmak için dans eder gibi görünme, karın ağrısı ve şişlik, sızıntı nedeniyle kirlenmiş iç çamaşırı, dışkının mesaneye bastırması nedeniyle idrar kaçırma, makattan kan gelmesi, sık görülen idrar yolu enfeksiyonları, iştahsızlık, normalden farklı olan huysuz davranışlar görülebilir.

Kabızlığın ilerlemesi ya da ilaçlara yanıt vermediği durumlarda daha geniş bir inceleme için bir uzmana başvurmak gerekir. Kabızlık nedenlerine ait tetkikler tekrarlanır ve ileri incelemeler yapılır.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

İlk belirti bebek ya da çocuğun gaitasını yaparken zorlanması ve acı çekmesidir. Hatta dışkılama hastayı ağlatacak kadar ıstırap verici olabilir. Gaita aralıkları gitgide uzar. Bebeğin bezini değiştiren kişi gaitanın seyrekliğini ve giderek kıvamının arttığını fark eder.

Çocukta tuvaletini yapamadığı dönemlerde karın ağrıları, hatta bazen kusma bile ortaya çıkabilir. Büyük çocuklarda gaitanın özellikle ilk kısmı kuru, sert ve iridir. Üzerinde çizgi şeklinde kan görülebilir veya küçük küçük sert parçalardan oluşabilir. Kan miktarı fazlaysa başka önemli bir nedeni olabileceği unutulmamalıdır.

Çocuklarda kabızlık tanısı için çocuk doktoru tarafından fizik muayene ve beslenme-tuvalet alışkanlıkları hakkında sorularla tanı konulur. Fizik muayene sırasında doktor karında şişlik ya da hassasiyet olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca rektumda çatlak, kanama ya da tıkanma olup olmadığı da kontrol edebilir. Bağırsaklardaki dışkıyı görmek için röntgen ve altta yatan sorunların tespiti için laboratuvar testleri de istenebilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uzun süren ya da tam tedavi edilmeyen kabızlık sonucu anüs kenarında çatlak oluşur. Daha sonraları anüs kenarlarında mor renkte damar genişlemeleri belirir. Eğer kabızlık tedavisiz kalırsa, bunlar ilk gençlik döneminde basur halini alır. Uzun süren olgularda giderek dışkılama mekanizması bozulur.

Tedavide özellikle kabızlık nedeni olduğunu iyi bildiğimiz besinler (muz, elma, havuç ve çay aşırı tüketiliyorsa) kabızlık geçene kadar tüketilmemelidir. Çok miktarda inek sütü tüketilmesi de ana kabızlık sebebi olabilir.

Çocukta iyi bir tuvalet alışkanlığı sağlanabilmesi için şunlar önerilebilir. Ne zaman nerede geleceği belli olmayan dışkılama arzusu çoğunlukla en olmadık zamanları seçer ve ertelenir. Her erteleme kabızlığa bir adımdır. Her gün, özellikle bir öğünün (örneğin kahvaltının) peşinden gaita yapmaya alıştırılan çocukların tüm yaşantıları boyunca rahat ettikleri bildirilmektedir. Gaita tutma becerisi çocuktan çocuğa büyük değişiklikler göstermekle birlikte genellikle 1-3 yaş arasında gerçekleşir.

Kabızlık çocuklarda çeşitli sorunlara yol açabilir ve bu durumlarda cerrahi dahil farklı tedaviler uygulanabilir. Bu sorunlar, anal fissür, fistül gibi makatta çatlaklar, dışkı kaçırma veya hemoroid olabilir.