Çocuklardaki bayılmaya dikkat! Sebebi beyinden kaynaklanıyor olabilir

Bayılmadan hemen önce göz kararması, baş dönmesi, kulaklarda uğuldama yaşanabilir. Bilinç kapanacağı için düşerken yaralanma olabilir. Açlık, yorgunluk, susuzluk, stres, uzun süre ayakta kalmak, kalabalıkta olmak, sıcaklık ve havasızlık tetikleyici ve kolaylaştırıcı etkenler olabilir.

Bayılan çocukta önce dikkatli bir şekilde öykü alınır, fizik muayene yapılır. Çocukların çocuk kardiyolojisi ve çocuk nörolojisi tarafından incelenmesi Ekokardiyografi, EKG, lüzum halinde eğik masa testi ve 24 saat EKG ve EEG çekimleri gerekebilir. Küçük çocuklarda canı yanma veya ağlama sonrasında nefessiz kalıp kısa süreli bayılmalara da katılma nöbeti adı verilir. Böyle durumlarda halk arasında bilindiğinin aksine çocukları havaya kaldırmak, sarsmak, suratına üflemek, suya sokmak, masaj yapmak, ağzını açmaya çalışmak sakıncalıdır. Özellikle olduğu yerde yana çevirip beklemek katılma nöbetinin daha kısa sürmesi için tavsiye edilir.

Prof.Dr.Ayhan Çevik,''Her ne sebep ile olursa olsun çocuklardaki bayılmalar mutlaka araştırılmalı ve gerekli tedavileri yapılmalıdır.''dedi.