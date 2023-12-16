Çocukların yüzde 14’ü bu hastalıkla mücadele ediyor! Baş ağrısı deyip geçmeyin...

Ayta, yenidoğanların da ağrı yaşayabildiğini anlatarak, "90'lı yılların başında 'yenidoğanın ağrısı olmaz' diye düşünülerek, yenidoğan bebeklere her türlü müdahale rahatça yapılırdı. Sonrasında yenidoğanların da ağrı duyduğu fark belirlendi, bu nedenle artık onlara iğne bile yapılırken acı hissetmemesi için lokal anestezik spreyler kullanılıyor. Çünkü yenidoğan döneminde ağrılı deneyime fazla maruz kalan çocukların ileride baş ağrısı deneyimlerinin de daha fazla olduğu yapılan çalışmalarla saptandı." dedi.

Doç. Dr. Ayta, çocukluk çağında migreni olanların ergenlik döneminde de genellikle gerilim tipi baş ağrılarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ailede migren, araba tutma öyküsü varsa, küçük çocuk sıkıntıyla alnını, başını tutuyorsa, yaptığı aktiviteyi bırakıyor, buna bulantı da eşlik ediyorsa bunun migren olma ihtimali yüksektir. Sadece ağrı değil, araba tutan çocuklarda da migren araştırılmalı. Bu gibi durumlarda, bir uzmana başvurulmasını öneriyoruz." açıklamasında bulundu.

Ergenlik çağındaki çocuklarda ise gerilim tipi baş ağrılarının sık görüldüğünü aktaran Ayta, bunun uzun süre bilgisayar başında çalışma, gergin durumlar gibi nedenlerle ortaya çıktığını, çok şiddetli olmayan, genelde boynun arkasından gelen ağrılar şeklinde görüldüğünün altını çizdi.

"MİGRENLİ ÇOCUKLAR UZUN SÜRE AÇ, UYKUSUZ VE EKRAN BAŞINDA KALMAMALI"

Ayta, çocuklarda migren tedavisine ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Çocuklarda migren tedavisinde öncelikle yaşam tarzının düzenlenmesini öneriyoruz. Migren yaşayan çocuk, araç tutmasına, bulantıya yatkın olduğu için sabah okula giderken, evden çıkmadan kahvaltı yapmalıdır. Uzun açlık ve uykusuzluk migren ataklarını kolaylaştırıyor, bu nedenle uzun süre aç, uykusuz kalmaması, ortalama en az 7-8 saat uyuması, öğün atlamaması gerekiyor.

Migren hastalarını çoğunlukla ışık ve ses rahatsız eder, bu çocuklarda da var. Bu nedenle bilgisayar başında geçirdiği sürenin kısıtlanması önemli. En önemli hususlardan biri de bol su içilmesi. Alınan diğer sıvılardan ayrı olarak su içilmesinin migrenli çocuklarda artırılması çok önemli. Tüm bu yaşam düzenlemeleri yapılmasına karşın çocukta şiddetli baş ağrıları devam ediyorsa, ağrı kesicileri devreye alıyoruz. Bu noktada en basit, parasetamol veya ibuprofen içeren ağrı kesicilerle başlıyoruz. Bunlar çoğu zaman çocuklarda işe yarıyor."