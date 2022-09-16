Çocuklarınıza aşıyı zamanında yaptırdığınızda: Ölümcül hastalıklara karşı kalkan oluyor!

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman, yaz tatilinin ardından okula dönüşte çocuklarda aşı takibinin yapılmasının bağışıklamada önem taşıdığını belirterek, aşının ölümcül olabilen hastalıklarda mümkün olan en iyi korumayı oluşturduğunu bildirdi. GSK'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen aynı zamanda GSK Türkiye Aşı Bilimsel Danışmanı da olan Prof. Dr. Salman, yaz tatilinin ardından okula dönüşte dikkate alınması gereken en önemli konulardan birinin çocukluk çağı aşı uygulamaları olduğunu aktardı. Bütüncül bir sağlık anlayışının benimsenerek ebeveynler tarafından çocukların aşı takibinin yapılması gerektiğini vurgulayan Salman, çocukların aşı uygulamalarının güncel tutulmasının, onları sağlıklı tutmanın ve okula gereksiz devamsızlıklarını azaltmanın en iyi yolu olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Salman, çocukların ergenlik öncesi ve sırasında belirli hastalıklara karşı daha duyarlı olduğunu ifade ederek, çocuklarda düzenli aşı takibinin özellikle bu noktada oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

EBEVEYN FARKINDALIĞI ÇOCUKLUK AŞILARININ DÜZENLİ TAKİBİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Çocukların düzenli bağışıklanmasında ebeveyn farkındalığının önemine değinen Prof. Dr. Salman, şunları kaydetti:

Yaz tatilinin ardından okula dönüşte çocuklarda aşı takibinin yapılması bağışıklamada önem taşıyor. Aşı, ölümcül olabilen hastalıklarda mümkün olan en iyi korumayı oluşturuyor. Bağışıklamanın güncel olması çocukların çok ciddi ve ölümcül olabilen birtakım hastalıklara karşı mümkün olan en iyi korumaya sahip olmalarına zemin hazırlar.

Her gün sayısız mikroba maruz kalan çocukların bağışıklığının artırılarak okullarda hızla yayılım gösteren salgınların bulaş riskinin azalmasında düzenli aşı takibi gerçekten önemli. Özellikle okula dönüşte her ebeveynin yaşları fark etmeksizin çocuklarının aşı takvimine aynı özeni göstermesi çocukları sağlıklı tutarak eğitimden geri kalmamalarını sağlayacaktır, ailelerin bu konuya öncelik vermesini tavsiye ediyorum."

Prof. Dr. Salman, eş zamanlı ve birden fazla uygulanan aşıların ebeveynlerde oluşturduğu endişeyi anlayışla karşıladığını belirterek, "Ebeveynler, birden fazla sayıda ve eş zamanlı uygulanan aşılar sebebiyle endişeye kapılmamalı. Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve benzeri birçok rahatsızlıklar aşılara kıyasla çocukların bağışıklık sistemine daha fazla yük bindiriyor.

Tüm aşılar, kullanım onayı almadan önce birden fazla klinik araştırmalarda, güvenlilik ve etkinlik açısından değerlendiriliyor. Bu sebeple bu tür endişelerden arınmamız; bilimin gücüne ve aşıların etkisine inanmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.