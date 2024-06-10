Denize girerken çocuğunuza dikkat! Bu belirti varsa skolyoz olabilir...

Uzmanlar, omurganın ‘S’ ve ‘C’ halinde eğriliğine neden olan skolyozun erken tanısında, ebeveynlerin denize giren çocuklarının vücutlarını iyi gözlemlemelerinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:29 PAYLAŞ ABONE OL

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Bozduman, Dünya Skolyoz Farkındalık Ayı nedeniyle bilgilendirmelerde bulundu. "Radyolojik olarak 10 derecenin üzerinde bir eğrilik tespit edilmesi durumunda skolyoz tanısı konulur" diyen Bozduman, en sık görülen grubun ergenlik çağında olduğuna dikkati çekti, bu durumu da ailelerin çoğunlukla gözden kaçırdığına işaret etti.





"EN SIK ERGENLİKTE GÖRÜLÜYOR"

Türkiye'de skolyoz görülme sıklığının yüzde 1 ila 3 arasında bölgesel olarak değiştiğini aktaran Bozduman, "En sık ergenlikte görülüyor. Genellikle bu çocukları aile hekimleri ya da beden eğitimi öğretmenleri aileleri uyararak bize gönderiyor. En sık semptomu omuz dengesizliği ve kolları ile vücut arasında asimetrinin olması" dedi.