Denize girerken çocuğunuza dikkat! Bu belirti varsa skolyoz olabilir...

OMURGA 'S' VE 'C' ŞEKLİNİ ALIYOR

Skolyoz sonucu S ve C şeklinde eğrilikler oluştuğunu ifade eden Bozduman, "Omurga bel ya da sırt bölgesinden eğrildiği zaman ikincil olarak onu kompanse etmek için bir eğrilik daha oluşur. Bu eğrilik 'S' halini alır. Aslında problem bir bölgedeyken, ilerleyen yüklemelerle iki bölgeye taşmış olur. 'C' eğriliklerde ise bu kompansasyon mekanizması çalışmaz, hasta bir tarafa kaykılarak gelir" diye konuştu.