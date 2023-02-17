Deprem sonrası Okul öncesi Dönemde Görülen Etkiler ve Alınması gereken önlemler

Travmatik bir durum ile karşılaşan çocuklar şaşkınlık, korku içinde ve kaygılıdırlar. Uyku düzenlerinde bozulma olabilir. Yatak ıslatma yaşayabilirler. Parmak emme durumları görülebilir. Yaşlarına göre sağlayabilecekleri becerilerde gerileme olabilir. Ağlama krizleri, saldırganlık durumları çok fazla yaşayabilirler. Yaşanan travmatik durumlardan dolayı çevre ile ilişkide ilgisizlik, çekingenlik durumu olabilir.

Neler Yapılabilir?



İlk önce fizyolojik ihtiyaçların sağlanması gerekiyor. Beslenme, uyku gibi konuların aynı rutinin oluşturulması için çalışılmalı.

Mümkünse bebek ve çocuklar bağ kurmuş olduğu kişi ile kalmalı ayrıştırılmamalı.



Önceden kullandığı oyuncak örtü, yastık vb. alışık olduğu ve sevdiği şeyler varsa onlardan faydalanılabilir. Çocuğa güvenli bir yerde ,ortamda olduğunu hissettirilmeli. Eğer diğer yaşıtları ile olabileceği bir ortam varsa götürün.Kendini iyi hissedebileceği bir ortam olması önemli.

Güvenli alanlarda yürüme, emekleme, fiziksel hareketleri motor mecerilerini devam ettirmeye çalışın. Zihinsel, duygusal becerilerini geliştirmek devam etmek için oyunlar oynayın.





DEPREM SONRASI 4-6 YAŞ TRAVMATİK STRESE KARŞI ÖNERİLER



0-3 yaşta olduğu gibi 4-6 yaşta kaygılı bir durum sergiliyebilirler. Durumdan kaynaklı adaptasyon güçlüğü hissedebilirler.Yaşadıkları durumu abartarak anlatabilirler.

Travmatik olay ile ilgili sorular sormak ve konuşmak isteyebilirler. Oyunlarda şiddet, saldırganlık, öfke duygularını Travmatik izleri sergileyebilirler. Uyku bozuklukları ve kabuslar görebilirler. Konuşma bozukluğu yaşanabilir. Gelişim evresinde gerileme görülebilir.

Yatak ıslatma, parmak emme, kabus görme ve karanlıktan korkma durumları yaşanabilir.

Neler yapılabilir?



Fiziksel temel ihtiyaçların karşılanması çok önemlidir. Gece uykularında yanınızda olmak isterse yatmasına izin verin.

Yaşıtları ile bir araya gelmesini sağlayın. Oyun kitap okuma, sevdiği etkinlikler varsa yaşıtları ile birlikte ve sevdikleri ile bu etkinlikleri yapın. Güven duygusu içinde olacağı yerlerde bulunun ve güven hissedeceği kişiler ile vakit geçirin.

Duygusal anlamda kendini ifade etmek isteyen çocuğa ifade etmesi için fırsat vermeliyiz.