Dikkat! Kalbi tehlikede olabilir: Çocuğunuzda bu ağrı varsa...

Sıklıkla karşılaşılan kalp nedenli göğüs ağrısı nedenleri; kalbin zarlarının ve/veya kas tabakasının iltihapları, çarpıntı ile birlikte olduğunda kalbin doğuştan hastalıkları (mitral kapak prolapsusu), kalp kası hastalıkları, ana atardamarların öncesinde veya kendisinde darlıklar olması, ana atardamar kapak darlıkları, kalbi besleyen damarlar (koroner arter) anomalileri, kalbi besleyen damarların iltihabı sonrası gelişen darlıklar (Kawasaki hastalığı), Akciğer damarlarının yüksek basıncı veya diğer hastalıkları sayılabiilir.Bazı ritim bozuklukları ise göğüs ağrısı şeklinde ifade edilebilmektedir.

Kalp kaynaklı olmayan göğüs ağrıları nedenleri; göğüs kafesinin ve/veya kaslarının hastalıkları, akciğer ve hava yollarının hastalıkları, sindirim sistemi özellikle mide-yemek borusu hastalıkları sayılabilir. Bunların dışında organik olmayan anksiyete, panik gibi durumlarda da göğüs ağrısı hissedilebilir. Meme hastalıkları da komşuluk nedeni ile göğüs ağrısı ile kendini gösterebilir.