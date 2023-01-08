Diyetisyen açıkladı: Kış boyunca çocuklar hasta olmayacak! Her gün bir tane...

Kuru baklagiller, yağlı tohumlar bağışıklığı güçlendirme adına zengindir. Beslenmelerine badem, fındık ve ceviz koyabiliriz. Probiyotik içerikli besinler de bağışıklığımızı oldukça güçlendirir. Evimizde bulunduğumuz sürede taze ev yapımı yoğurt kullanabiliriz çocuklarımız için. Sebzeleri çok sevmedikleri için ıspanak, kereviz, brokoli gibi sebzeleri çorbaların içine katarak onların bağışıklıklarını güçlendirebiliriz. Yağlı tohumlar çok iyidir, ceviz, fındık ve badem gibi ürünleri de çocuklarımıza mutlaka yedirelim" şeklinde konuştu.

Diyetisyen Candemir, bol sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın sıvı alımını da uygun renkli suluklar alarak onları teşvik edebiliriz. Evde bulunduğumuz dönemlerde de onlara zencefil çayı yapabiliriz, bağışıklık açısından çok güzeldir. Bağışıklığı güçlendirmek için yemeklere baharat grubundan zerdeçal ve kekik katabiliriz. Bunun dışında çocuklarımızın uykularının da düzenli olması çok önemli" ifadelerini kullandı.





"YEMEKLERDE SALATA MUTLAKA OLSUN"

Brokoli, pazı, lahana, yeşil otlar, roka, tere ve maydanoz gibi kış sebzelerinin C vitamini yönünden oldukça zengin olduğunu anlatan Diyetisyen Özlem Candemir, "Salatamız akşam yemeğinde mutlaka olsun. Bu sebzelerle birleştirerek güzel bir salata yapabiliriz. Kış sebzeleri zaten rutinde de gerçekten bağışıklığa yönelik sebzeler.