Down sendromu, çocuklarda göz sağlığını etkiliyor

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, down sendromunun bir kromozom anomalisi olduğunu aktardı.

Karaman, insan vücudunda bulunan kromozom sayısının 46 iken down sendromlu kişilerdeki kromozom sayısının 47 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Bu sebepten dolayı down sendromu 'trizomi 21' diye de bilinmektedir. Down sendromu en sık rastlanan yeni doğan kromozomal anomalisidir. Down sendromlu bebeklerde karakteristik bir yüz yapısı vardır. Yassı bir burun ile ayrık ve çekik gözler bu bebekler için ayırt edici özelliklerdir. Kalp anomalileri, görme ve işitme bozukluklarına sık rastlanır.

Down sendromlu çocuklarda göz ve görme bozuklukları sık görülüyor. Göz yaşarması, kırma kusuru gibi hafif sayılabilecek göz hastalıkları olabileceği gibi, şaşılık, katarakt, nistagmus (göz titremesi) ve keratokonus gibi ciddi rahatsızlıklar da görülebiliyor. Bu nedenle down sendromu tanısı alan çocukların göz hastalıkları açısından yüksek riskli çocuklar olması sebebiyle ebeveynlerinin daha dikkatli olması gerekir. Erken tanı ve tedavi ile görmenin sağlanması, çocukların yaşamına bilişsel, psiko-sosyal olarak olumlu katkı sağlar."