Ebeveynlerin dikkati sayesinde ortaya çıkıyor!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Teoman Benli, çocuklarda skolyoz hastalığının tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiler verdi. Benli, çocuklarda görülen skolyoz hastalığının erken teşhis edilmesinin en büyük etkeninin ebeveynler olduğunu belirterek çocukların bel ve sırt bölgelerini sürekli incelenmesi gerektiğini aktardı.



OMURGANIN YANA DOĞRU EĞRİLİĞİ SKOLYOZ OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Teoman Benli, "Sağlıklı bir insan omurgasına yandan bakıldığında dümdüz olmadığı görülür ama arkadan bakıldığında omurga düz bir hat üzerindedir. Omurganın yana doğru eğriliği skolyoz olarak adlandırılmaktadır. Skolyoz tedavi yönteminde ilk sıraya klinik gözlemi koyabiliriz. Eğrilik açısı 25 derecenin altındaki orta dereceli deformiteler için kullanılan en yaygın yaklaşım, hastanın düzenli aralıklarla muayene edilmesidir. Takip aralıkları; hastanın yaşı, eğriliğin derecesi ve iskelet yapısına göre belirlenmektedir. Ayrıca sırt ve bel kaslarının güçlenmesi için pilates gibi egzersizlerin yapılması da hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyecektir. Eğer bunlara rağmen eğrilik ilerlerse, çocuk büyüme yaşını tamamlamak üzereyse veya eğrilik 40 derecenin üzerinde ise cerrahi tedavi seçenekleri önerilmektedir" dedi.