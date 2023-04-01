Ekran kullanımı otizme yol açar mı? Uzmanlar özellikle "dikkat edin" diyor...

Otizmin belirtileri hakkında açıklayıcı bilgiler veren Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ender Atabay, aileleri de bilinçlendirmek için konuyu kapsamlı şekilde ele aldı. Aİlenin otizmin tedavisindeki yerini vurgularken ekranlar ve otizm arasındaki bağı da anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 01.04.2023 13:58 PAYLAŞ ABONE OL

Dr. Ender Atabay, otizmin tanımını yaparak, "Otizm, sosyal iletişim ve etkileşim ile ilgili zorluklar, dili etkin kullanma ile ilgili güçlükler, takıntılı, basmakalıp davranışların görüldüğü nörogelişimsel bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Temel belirtileri de var. Otizm belirtileri arasında, göz temasının kısa süreli ve kalitesinin daha düşük olması, iletişim maksatlı olmaması, isimle seslendiğiniz zaman çoğu kez yanıt alamamanız, aynı alana bakamamanız görülebilir. Genellikle çocuğunuzun sizinle, hoşlandığı bir şeyin ilgisini paylaşmadığı veya kendi dünyasındaymış gibi bir tablo olabiliyor. Bunun yanında dil gelişiminde gecikmeler karşımıza çıkabiliyor. Konuşma akıcılığında sesletim ile ilgili ya da bağlamdan kopuk bir dil olabiliyor" diye konuştu.



"Otizm belirtilerine yönelik birçok davranış var"

Otizmin belirtilerinde dikkat çeken bir diğer noktanın, çocuğun bir başkasıyla iletişim kurmak istememesi olduğunu vurgulayan Atabay, "Genel olarak baktığımız zaman, ailelerin en çok dikkatini çeken dil gelişimindeki gecikme olmasına rağmen, burada önceliğimiz daha çok çocuğun bir başkasıyla iletişim kurmak istememesiyle ilgili oluyor. Yani bir başkasıyla iletişim kurmak istemeyen bir çocuk, aslında dilinize de ilgi duymuyor gibi düşünebilirsiniz. Bunun yanında tekrarlayıcı bazı davranış örüntülerimiz olabiliyor. Kanat çırpma, ileri geri sallanma, kendi etrafında dönme gibi stereotipik hareket olarak ifade ettiğimiz şeyler, bütün otizmli çocuklarımızda olmasa da, bazı çocuklarda kendini gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

Atabay, otizm belirtilerine yönelik rastladıkları davranışlardan örnekler vererek, "Genellikle, çocuklarımızın oyun alanlarında daha yalnız olduklarını, daha tekdüze oyunlar oynadıklarını, daha basmakalıp davranışlar sergilediklerini ve iletişim noktasında da bir gönülsüzlük gösterdiklerini görüyoruz. Akranıyla iletişim kurarken daha tekdüze ya da daha iletişimsizlik halinde olabiliyorlar" dedi.