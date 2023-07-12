Genetiğe dikkat! Çocuklardaki bu hastalığın en önemli faktörü

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kandemir, çocuklarda obezitede genetik faktörlerin yüzde 40 ile yüzde 70 rol oynadığını, ebeveynlerden birinde obezite olmasının çocukta obezite ihtimalini 3-4 kat artırırken her iki ebeveynin obez olmasının 10 kat artırdığını kaydetti.

Küçük yaştaki obezite gelişiminde aile faktörünün önemine dikkati çeken Kandemir, "Kalorisi, yağ, şeker ve tuz içeriği fazla gıdaları çok miktarda tüketmek, bilgisayar veya ekran başında çok fazla vakit geçirip yetersiz fiziksel aktivite yapmak çocuklarda obezitenin en önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. Miniklerde obezite riskini artıran bir diğer faktör de gebelik döneminde ve doğum sonrasında gerçekleştirilen yanlış beslenme tarzı. Doğum öncesi ve çocukluk dönemindeki çevresel faktörler de risk oluşturmaktadır. Örneğin, annenin gebeliğinin erken döneminde dengesiz beslenmesi ve doğumdan sonra fazla kalori alması, çocukta obeziteye neden olabilmektedir. Bazı hormonal hastalıklar ve ilaçlar da obezite nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Doktorunuz çocuğunuzu bu yönden değerlendirip gerekli laboratuvar tetkiklerini yaparak sizi bu konuda bilgilendirecektir." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Kandemir, obezitenin vücutta yağ fazlalığını gösteren bir terim olduğunu belirterek, "Vücudun enerji dengesinin bozulması, uzun süreli harcanandan fazla enerji alınması sonucu vücut yağ kitlesinin artırıyor. Çocuklarda vücut kitle indeksi yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterir ve tek bir değer obezite veya fazla kilolu olma sınırı olarak kullanılamamaktadır. Doktorunuz çocuğunuzun boy ve kilosunu ölçerek vücut kitle indeksini hesaplar. Daha sonra aynı yaş ve cinsiyetteki çocukların değerleriyle karşılaştırarak çocuğunuzun sağlıklı kiloda olup olmadığını belirtir." değerlendirmesinde bulundu.

Kandemir, obezitenin çocukluk dönemde neden olabileceği hastalıklara ilişkin aileleri astım, kan basıncı yüksekliği, diz ve sırt ağrıları, karaciğer problemleri ve uyku apnesine karşı uyarılarda bulundu.