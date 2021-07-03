Görme kayıplarının en büyük sebebi...

Op. Dr. Melek Kırcalı, "Şaşılık bebeklerde olabilecek göz tümörlerinin yüzde 20'sinin ilk bulgusudur. Bu yüzden her çocuğun ilk 6 ay, 1, 4 ve 6 yaşında rutin göz muayenesi gerekir. Çocukluk çağında gözde kayma, bulanık görme, baş ağrısı, yürürken takılıp düşme, ışıkta gözü kısma, sulanma, başın veya yüzün bir yöne döndürülmesi, boyun eğerek bakma gibi durumlar şaşılık belirtisi olabilir" diye konuştu.

Şaşılığın gözlerdeki paralelliğin bozulması olarak tanımlandığını belirten Op. Dr. Melek Kırcalı, "Gözlerden biri tam karşıya bakarken diğeri içe dışa yukarı veya aşağı kayar. Bunun sebebi ise göz küresini hareket ettiren kaslardaki koordinasyon bozukluğudur. Normal bakışta her iki göz aynı noktaya bakar.Beyin iki gözden gelen bu iki resmi birleştirerek üç boyutlu bir görüntü oluşturup derinlik algısı kazandırır. Şaşılık olan bireylerde binoküler görme denilen üç boyutlu görme ve derinlik hissi oluşmaz" ifadelerini kullandı.