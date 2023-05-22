Gözlerdeki bu hastalığı tetikliyor! Ekran izleme süresi arttıkça çocukların gözleri...

"Gözler normal pozisyonda olmasına rağmen biri diğerinden farklı bir yöne bakıyor gibi algılanır. Gözlerden biri diğerine göre daha küçük veya daha büyük görünebilir. Göz kapakları farklı seviyelerde, göz bebekleri ise farklı boyutlarda olabilir. Gözlerin farklı yönlerde konumlandığı gibi görünebilir. Hiçbir belirti veya semptom göstermeyen yalancı şaşılık görme yeteneğini etkilemez. Gerçek şaşılık gibi tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, ancak gerçek şaşılık ile karıştırılıp, yanlış bir tedavi uygulanabilir. Bu nedenle çocuklarda görülen her türlü göz problemlerinde uzman bir hekime başvurulmalı."