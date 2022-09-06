Her beslenme çantasına bir tane! Çocuğunuzu tüm hastalıklardan koruyacak o besin

Özellikle havaların serinlemeye başlaması ile birlikte ortaya çıkan hastalıklar, okul döneminde çocuklarımızı olumsuz etkilemekte bağışıklık sistemlerini düşürmektedir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli ve su içilmesine önem verilmelidir. Çocuklar okul sırasında yeterli su içmeli ve beslenmelerinde mutlaka meyveye yer verilmelidir. Kabızlık ve ishal problemi var ise mutlaka hekime başvurulmalıdır. Kahvaltı ile güne başlamalı, ara öğünlerinde meyve, öğle yemeklerinde dengeli bir öğün bulundurulmalıdır. Paketli ve şekerli gıdalar çocukların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyecek olup, hareketlerini yavaşlatıp uykularının gelmesine de sebep olmaktadır.

ÇOCUKLARIMIZIN BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Öncellikle bağışıklığı güçlendirmenin altın kuralını: Yeterli ve dengeli beslenmek. Baklagiller, sebze ve meyveler beslenmelerinin baş tacı olmalıdır.

PAKETLİ GIDALARIN TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

İşlenmiş gıdaları, şekerli ve yüksek yağ içeren paketli hazır yiyecekleri mümkün olduğunda çocuklarımızdan uzak tutmalıyız. Çocukların okulda rahatça tüketebilecekleri lif içeriği yüksek tahılları, kalsiyum, fosfor ve protein kaynağı antioksidan içeriği yüksek sebzeleri, omega 3'ten zengin badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumları ve bağışıklığı güçlendirecek birçok vitamini barındıran mevsim meyveleri içeren sağlıklı öğünleri beslenme çantalarına koymalıyız. Okul sonrası eve gelindiğinde mutlaka meyve ve sebze tüketimi devam etmelidir. Büyüme ve gelişme çağında çocukların öğün atlamamasına özellikle dikkat edilmelidir. Yapılan çalışmalarda öğle vaktine kadar aç duran çocukların okul başarısının düşük olduğu çalışmalarla gösterilmiştir. Öğün atlayan ve yeterli su içmeyen çocuklar sağlıksız atıştırmalara yönelmektedir. Bu da bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir. Çocuklarınız okula giderken yanında yiyecek götürmek istemiyorsa onlara kafeteryalarından alabilecekleri sağlıklı yiyecekleri anlatın ve gösterin. Yeterli su tüketimi için yanlarında mutlaka matara taşımalı, her çeşmeden su içmemeleri gerekmektedir. Su temizliği ve hijyeni oldukça önemli olup, kendi sularını kendilerinin götürmesi, tuvalet ve açık suları içmemeleri gerektiğini anlatın.

Tüm bunlara ek olarak, çocukların hareket etmesi de metabolizmaları ve bağışıklık sistemleri için önemlidir. Çocukların spor yapması, hareket etmesi teşvik edilmelidir ki geleceğin sağlık dolu hücrelerine sahip olsunlar. Çocukların düzenli uykusu da bağışıklık sisteminin anahtarlarından birisidir. Yeterli uyku, çocuğun her türlü gelişimini, sağlığını ve okuldaki başarısını olumlu olarak etkilemektedir. Yeterli uyku almadan okula giden çocukların bağışıklık sistemi zayıf düşer ve çocuklar hastalıklara karşı daha güçsüz hale gelirler.