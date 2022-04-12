“İlişkilerde her iki tarafın da iletişim dilini iyi bilmesi gerekiyor”

Uzman psikolog Özlem Adakul, aşık olmak, değer vermek, ilişkilerde verilen tepkiler ve nedenleri üzerine bilgi verdi. Aşık olmanın çok kolay olmadığını, bulunduğunda ise kaybetmemek için uğraşmak gerektiğini belirten Psk. Adakul, "Hayatımızdaki kişiye hak ettiği değeri vermezsek kaybettikten sonra nerede hata yaptığımızı düşünüp dururuz. Bu duyguyla yüzleşmekten korkar, kaçarız.Yüzleşmek, duygusal gelişimini tamamlayamamış bireyler için daha da zor olur" diye konuştu.

"KADIN BABAYI ÖRNEK ALIR"

Kadın ile erkek beyninin farklı çalıştığını duygularının da birbirine benzemediğini belirten Adakul, "Son zamanlarda erkeklerin daha düz düşünmelerini ve duygusuz davranışlarını normalize eden bir anlayış hâkim. Aşkın sadece erotik duygulardan ibaret olduğunu düşünerek romantik duygularımızı da kaybettik. Kadınlar ruhsal anlamda, hisleri daha kuvvetli, şefkatli ve özverilidir, erkeklerin de daha vicdanlı daha empati sahibi olmaları için beyinlerinin farklı çalışması engel değildir. Unutulmamalıdır ki kadın, babayı figür alır ve figür, doğru rehberlik ederse kadın doğruyu seçer ve bu zincirleme giden bir örüntü haline gelir. Annesinden beklediği sevgiyi ve şefkati görmeyen, etrafındaki anne figürüyle, yaşadığı anne figürü örtüşmeyen, kendisinin var olmasına izin vermeyen bir erkek çocuk da büyüdüğünde kadına ruhsal ve fiziksel şiddete yatkınlık gösterir" ifadelerini kullandı.