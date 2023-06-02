İyileştiriyor sanmayın! Bu yöntem çocuğunuzun hayatını tehdit edebilir

"İNSÜLİN TEDAVİSİNİN KESİLMESİ ÖLÜMCÜL SONUÇLARA NEDEN OLUR"

Buna karşılık sosyal medyada, çocuklarda tip 1 diyabetin "alternatif" yöntemlerle tedavi edilebileceğine ilişkin açıklamalar yapıldığına dikkati çeken Aycan, ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Tip 1 diyabet, ömür boyu süren bir hastalık olduğu için aileler, haklı olarak, alternatif tedavilerle ilgili bir arayışa giriyor. Sosyal medyada bazı hekim arkadaşlarımız, insülin yerine ozon tedavisi veya bazı bitkisel tedaviler gibi alternatif yöntemlerle bu hastalığın yönetilebileceğine ilişkin bilgiler paylaşıyor. Altını çiziyorum, bu son derece yanlış.

İnsülin salgısını artıran bazı kimyasallar, bitkiler olabilir ama tip 1 diyabet hastalığında bu alternatif tedaviler eğer insülini keserek uygulanırsa bunun ne yazık ki ölümcül sonuçları olur. Çünkü insülin eksikliğinde kanda şeker yükselmeye devam eder ve müdahale edilmezse 'diyabetik koma' dediğimiz durum oluşur. Bu noktada da gereken müdahale yapılmazsa çocuğu kaybederiz."