Kan şekerini düzenlediği ortaya çıktı

ELMA TARÇIN DETOKSU NEDİR?

Detoks programlarının yağ yakıcı etkilerinin yanı sıra vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı etkileri de bulunmaktadır. Son dönemlerde en sık tercih edilen detoksların başında elma tarçın detoksu gelmektedir. Bunun temel nedeni ise; elmanın zengin antioksidan içeriği ile tarçının kan şekerini düzenleyici olarak etki göstermesidir.

ELMA TARÇIN DETOKSU NE İŞE YARAR?

Detoks programları genel olarak vücutta ;

Su tüketiminin arttırılmasını sağlama

Tatlı İsteği ve açlık ataklarını azaltma

Vücuttan zararlı içerikleri uzaklaştırma

Sindirimi iyileştirme

Karaciğer ve böbrek sağlığını iyileştirme

Gaz ve şişkinlik şikayetlerini giderme

Antioksidan, mineral ve vitaminler içerme gibi faydalı etkileri bulunmaktadır.

Elma ve tarçının detoksunu incelediğimizde;

Elma; antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin içeriğe sahiptir. Aynı zamanda karaciğer detoksifikasyonunda önemli bir rol oynayan fitokimyasallar içerir. Aşırı kilolu bireylerde bel çevresindeki yağlanmayı önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir . Elmadaki polifenoller vücut yağının metabolizmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca çalışmalar, zengin su içeriğinin kilo ve yağ kaybına önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini göstermiştir.

Tarçının kan şekeri üzerindeki dengeleyici etkileri sayesinde açlık ataklarını önleyici etkiye sahiptir. Bu sayede dengeli beslenme ve kilo verme döneminizi daha kolay geçirmenize yardımcı olmaktadır. Anti-inflamatuar ve antioksidan içerik bakımından zengindir bu da vücudunuzu zararlı toksinlerden arındırırak detoks etkisi göstermesini sağlar. Bunun dışında, sindirim sağlığını iyileştirir ve kan şekeri seviyelerini yöneterek tip 2 diyabet riskini altında tutar.

Bu faydalı etkiler bir araya geldiğinde ise vücudu zararlı toksinlerden arındırırken aynı zamanda kilo kaybı sağlayabileceğiniz bir detoks yapabilmek için elma ve tarçından faydalanmak oldukça iyi bir seçenektir.