Prematüre bebeklerde en sık görülen sağlık sorunları

Dr. Dablan, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, gebeliğin 37. haftasından önce doğan yeni doğanların prematüre adını aldığını belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 15 milyon prematüre bebek dünyaya gelmektedir. Ülkemizde ise yıllık bir buçuk milyon doğumdan 150-200 bin kadarı, prematüre doğum olarak gerçekleşmektedir. Enfeksiyonlar, anne adayının hamilelik öncesi veya sırasında ortaya çıkan yüksek tansiyon rahatsızlığı, annede bulunan kronik hastalıklar, rahimle ilgili sorunlar, ileri ya da çok erken yaştaki gebelikler, plasentanın erken ayrılması veya bebeği iyi besleyememesi, bebekle ilgili sorunlar ya da bebeğin anne karnında gelişiminin durması, bebeğin suyunun çok fazla ya da çok az olması, çoğul gebelik, prematüre doğum nedenlerindendir" dedi.