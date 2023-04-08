Prof. Dr. Ceylan uyardı! "Gereksiz sanılıyor ama bağışıklığın anahtarı"

Ameliyata karar verildikten sonra çocuğa serum, antibiyotik ve ağrı kesici ile tedavi başlanır. Bu şekilde kontrol altına alınan hasta saatler içinde ameliyata alınır. Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda; gece geç saatlerde apandisit teşhisi konulduğunda, çocuğun ameliyatı için sabah saatlerinin beklenmesinin hastaya bir zarar vermediği ortaya konmuştur. Ameliyat genel anestezi (narkoz) ile hasta uyutulduktan sonra gerçekleştirilir. Apandisit ameliyatı laparoskopik (kapalı ameliyat) ya da açık olarak yapılabilir. Çocuk cerrahisinde laparoskopik ameliyat öncelikle tercih edilmelidir.

Çünkü laparoskopik ameliyattan sonra ağrı daha az olmakta, hasta normal günlük hayatına daha çabuk dönmekte, kozmetik olarak daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Apandisit ameliyatı çocuk cerrahlarının sık yaptığı acil operasyondur. Zamanında ve emin ellerde ameliyat edilen çocuklarda komplikasyon (ameliyata bağlı olarak sonradan ortaya çıkan sağlık sorunları) gelişme ihtimali oldukça düşüktür. Çocuk cerrahı, ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlar konusunda anne ve babayı çok iyi bilgilendirmeli, ameliyat öncesinde bu gerçekleri hasta sahiplerinden saklamamalıdır. Ameliyat sonrasında gelişen yara yeri enfeksiyonu ve yara açılması en sık karşılaşılan komplikasyonlardır ve nisbeten kolay tedavi edilir. Nadir de olsa önemli komplikasyonlar gelişebilir; bunlar karın içi abseler ve barsak yapışıklıklarıdır. Ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar ek tedaviler gerektirebilir ve bu nedenle çocuğun hastanede yatış süresi uzayabilir" diye konuştu.

