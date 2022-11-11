Prof. Dr. Dağlı'dan önemli uyarı! Birkaç virüs aynı anda etkiliyor: "Yeni salgın kapıda"

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, bu yıl üçlü, hatta dörtlü virüs enfeksiyonları nedeniyle çocuklarda daha şiddetli bulgularla kendini gösteren solunum yolu enfeksiyonlarının görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Dağlı, "İnfluenza A yani halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüs, bu yıl 2009 yılındakinden çok daha şiddetli ve yaygın seyrediyor. Üstelik buna, RSV ve başka virüsler de eşlik edebiliyor. Bu yıl ABD'de yapılan bir çalışmayla influenzanın RSV ile 'işbirliği' yapıp bağışıklık sistemini adeta kandırdığı ve akciğerlerin en ücra köşelerine kadar ulaşabildiği gösterildi" dedi.



Bu yıl özellikle pandemi döneminde doğan çocuklar başta olmak üzere çocukların virüs enfeksiyonlarından çok daha şiddetli etkilendiğini kaydeden Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye'de şu anda halk arasında domuz gribi olarak bilinen İnfluenza A'nın çok yaygın görüldüğünü, bunun yanı sıra bronşiolit adı verilen solunum yolu enfeksiyonuna yol açan virüse çok sık rastlandığını, Aralık ayında da Kovid'in yükselişe geçmesinin beklendiğini, dolayısıyla üçlü viral enfeksiyonların kapıda olduğunu söyledi.

İnfluenza A'nın ülkemizde ilk görüldüğü 2009 yılındakinden çok daha yaygın seyrettiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "ABD'de hastane yatakları tamamen dolmuş durumda. Çocuk yatakları da bunların yüzde 30'unu oluşturuyor ki bu oran şimdiye kadar görülmemiş yükseklikte. Nedenine bakıldığı zaman da şu görülüyor, Kovid orada yeniden yükselmeye başladı.