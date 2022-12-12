Prof. Dr. Kurugöl'den önemli uyarı! "Bu virüs çocuklarda ağır tablolara neden oluyor"



'ZAMAN ZAMAN DİĞER VİRÜSLERDEN AĞIR SEYREDEBİLİR'

Çok sayıda çocuk hastayı tedavi ettiklerini belirten Prof. Dr. Kurugöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aileler, çocuklarının uzamış öksürüğü nedeniyle bize başvuruyor. Hangi ilacı kullanırsa kullansınlar, çocuklardaki öksürüğün geçmediğini söylüyorlar. Bu hastalarımızın çoğunluğu insan koronavirüs çıkıyor. İnsan koronavirüs, diğer solunum yolu enfeksiyonlarından ya da gripten muayeneyle ayırt edilemiyor. Burun akıntısı, ses kısıklığı ve ateş hepsinde olabilir. Ayırmak için test yapılması gerekiyor. Bakanlık 4'lü test dağıtacağını bildirmişti. Grip gibi birçok virüs testle belirlenecek. Bu test, bize hem tedavi hem izolasyon için çok yararlı olacaktır. İnsan koronavirüs, zaman zaman diğer virüslerden ağır seyredebilir. Bebeklerde ölümcül olabilir. Ancak Covid-19 gibi pandemiye neden olma riski yok."