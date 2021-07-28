Prof. Dr. Vefik Arıca açıkladı! Hangi aşıyı ne zaman olmak gerekiyor?

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Aşı takvimi; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen, çocuğunuzun içinde bulunduğu aya veya yıla göre yaptırılması gereken aşıların periyodunu belirleyen bir takvimdir." dedi.

AŞI NEDİR?

"Hastalık yapan mikroorganizmanın (virüs, bakteri) hastalık yapma etkisini ortadan kaldırarak ya da hastalık yapma etkisini zayıflatarak sağlam kişilere verilmesine aşı denir. Böylelikle kişi bu etkenle tekrar karşılaştığında hızlıca savunma oluşturacak, etkenin oluşturacağı hastalığı geçirmeyecek ya da zayıf atlatacaktır." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, açıklamalarına şöyle devam etti; " Ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş, bebeklik döneminden itibaren temel sağlık hizmeti olarak uygulanan bir aşı takvimi vardır. Yenidoğanın büyüme ve gelişmesi takip edilirken aşıları da düzenli olarak yapılır."

RUTİN AŞI TAKVİMİ NEDİR?

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Aşılar zayıflatılmış virüs veya bakteri içerirler. Amaç bu bakteri ve virüsleri bağışıklık sistemine tanıtmak, daha sonra karşılaştığında hızlı tepki vermesini sağlamaktır. Aşılar kol veya bacağa uygulanabilir. Bazı aşılar ağızdan, bazıları kas içine bazıları ise deri altına yapılır. Aşılar doğumdan hemen sonra başlar ve ilköğretimin sonuna kadar devam eder. Sağlık Bakanlığı programında olan aşılar Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapılmaktadır. Temel sağlık birimleri haricinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları da aynı aşı programını takip eder. Bebek doğum sonrası hastaneden taburcu edilmeden önce Hepatit B aşısının ilk dozu uygulanır." dedi

1. Ay: Aşı takvimine uygun olarak Hepatit B aşısının ikinci dozu uygulanır.

2. Ay: Bebek rutin kontrolü sırasında BCG (Verem aşısı), KPA ve 5'li karma aşı yapılır. Bazı bebeklerde

verem aşısının yapıldığı yerde ufak bir iz oluşabilir. Karma aşı bebeği difteri, yeni doğan tetanozu, boğmaca, çocuk felci ve bebeklerdeki beyin zarı iltihabına (menenjit) karşı korumak için yapılır. KPA, konjüge pnömokok aşısı bebekleri menenjit, orta kulak iltihabı ve zatürreye karşı korumak için yapılır.

4. Ay: 5'li karma aşı ve KPA aşıları yapılır.

6. Ay: Hepatit B aşısı, 5'li karma aşı ve KPA uygulanılır. Ayrıca ağızdan canlı çocuk felci aşırısı verilir. 2

12. Ay: KPA'nın son dozu, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) ve suçiçeği aşıları yapılır.

18. Ay: 5'li karma aşı, ağızdan canlı çocuk felci ve hepatit A (sarılık) aşıları yapılır.

24. Ay: Hepatit A aşısı tekrarlanır.

48.ay: KKK ve karma aşı pekiştirme dozları yapılır.

İlkokul 8. Sınıf: Tetanoz pekiştirme dozu yapılır.

BEBEK VE ÇOCUKLARDA RUTİN AŞI TAKVİMİ DIŞINDAKİ ÖZEL AŞILAR NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın rutin aşılama programı dışında kalan özel aşıları şu şekilde sıraladı;

1. Bebek ve çocuklarda ishali engellemek için rotavirüs aşısı.

2. Beyin zarı iltihaplanmasını engellemek için meningokok aşısı.

3. Genital siğiller ve ileri yaşta rahim ağzı kanseri gelişimini engellemek için HPV aşısı.

4. Grip aşısı.

- Rota aşısı 6 haftalıkken başlanabilir, aşı markasına göre 2-3 doz yapılabilir. 6. aya kadar rota aşılamasının bitmesi gerekir.

- Meningokok aşısı eskiden beri var olan bir aşı olmasına rağmen son yıllarda bebeklere uygulanabilecek formları üretilmiştir. Meningokok hastalığı ağır, sakat bırakıcı ya da öldürücü bir bakteriyel hastalıktır. Hastalık özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda daha sık ve ağır seyreder. Pek çok gelişmiş ülkede aşı rutin aşı programındadır. Ülkemizde özel aşı olarak yapılmaktadır ve 2. aydan itibaren önerilmektedir. Meningokok aşısının doz sayısı bebeğin ayına göre değişebilir.

- HPV aşısı 9 yaşından itibaren kız çocuklarına yaptırılabilir. HPV yüksek oranda rahim ağzı kanseri gelişimi ile ilişkili olduğu için bu aşının yapılması önerilmektedir.

- Grip aşısı influenza virüsüne karşı geliştirilmiş bir aşıdır. Özellikle astım, kronik kalp hastalığı, bağışıklık sistem yetersizliği ve doğumsal kalp hastalığı olan 6 ay ve üzerindeki çocuklara önerilir.

AŞILARIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

"Aşıların bazı yan etkileri olabilir. Aşılardan sonra görülen yan etkiler hayatı tehdit edici değildir." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, aşıların ortaya çıkabilecek yan etkilerini şöyle sıraladı;

· Ateş en sık görülen yan etkidir. Ateş genellikle 12-24 saatte ortaya çıkar.

· Aşı yerinde şişlik ve ağrı,

· Uyku hali,

· Huzursuzluk

· iştahsızlık 3

· Hepatit aşılarından sonra aşı yerinde hassasiyet ve ateş görülebilir.

· Kızamıkçık aşısı sonrası çok az bir oranda ( %0,5) eklem ağrısı oluşabilir.

· DBT aşısı sonrası uygulama alanında kızarıklık ve şişlik oluşması sıktır.

· Suçiçeği aşısı sonrası %7 çocukta aşıyı takip eden ay içinde hastalığın döküntüsüne benzer 2-5 adet döküntü görülebilir.

· Grip aşısından 12-24 saat sonra uygulama yerinde kızarıklık, şişlik, hassasiyet ve genel olarak halsizlik, ateş ve kas ağrısı görülebilir.

ÇOCUKKEN BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI AŞISI YAPILMAMIŞ YETİŞKİNLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Aşı ile bağışıklama belirli ve ciddi seyirli bazı enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Çocukken bu aşılamalar yapılmamış ise ömür boyu enfeksiyona ve onun yapabileceği hastalıklara açık olmuş olacaktır. Ancak erişkin yaşta da yapılması gereken aşılamalar mevcut. Erişkin aşılaması, bebeklik döneminde aşı takvimine uygun olarak aşılanmamış kişilerin aşılanması için bir fırsat olarak görülmelidir." diye konuştu.

YETİŞKİNLERDE HANGİ YAŞTA HANGİ AŞI YAPILMALI?

Prof. Dr. Vefik Arıca, yetişkinken yapılabilecek aşıları şöyle sıraladı…

• Difteri–Tetanoz-Boğmaca; doğum sonrası başlanılan aşı çocukluk ve erişkinlerde de düzenli olarak sürdürülür ve 10 yılda bir tekrar dozları ile aşılamaya ömür boyu devam edilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde de güvenle uygulanabiliyor.

• Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak-Suçiçeği; daha önce söz konusu hastalıklar geçirilmemiş ya da bunlara karşı aşı yapılmamışsa erişkin yaş grubunda bir ya da iki doz aşı yapılarak bağışıklık sağlanıyor. Bu aşılar canlı virüs aşıları olduklarından hamilelikte ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda uygulanamıyor.

• Zona aşısı; 50 yaşından sonra iki doz olarak yapılıyor. Canlı virüs aşısı olduğundan hamile ya da bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere uygulanmıyor.

• Pnömokok aşısı; 65 yaş sonrasında herkese, ya da kronik hastalığı ya da bağışık sistemi baskılayan hastalığı olan kişilere yaşa bakmaksızın erişkin her yaşta konjüge ve polisakkarit pnömokok aşıları uygulanıyor.

• Grip aşısı; 65 yaş ve üzeri herkese, ya da kronik hastalığı ya da bağışık sistemi baskılayan hastalığı olan kişilere her yaşta her yıl bir doz olarak uygulanması gerekiyor.

• Hepatit B aşısı; daha önce hepatit b'yi geçirerek ya da buna karşı aşı ile korunulmamış ise erişkin yaş grubunda 3 doz aşı ile bağışıklık sağlanıyor.4

• Hepatit A aşısı; daha önce hepatit a geçirilmemiş ya da buna karşı aşı yapılmamışsa erişkin yaş grubunda 2 doz aşı ile bağışıklık sağlanıyor.

• İnsan papillomavirus aşısı (HPV); 9 yaşından itibaren kadınlarda 26, erkeklerde 21 yaşa kadar 3 doz aşı ile bağışıklık sağlanır.

• Menengokok aşısı; dalağı alınmış, ileri düzeyde bağışık sistemi baskılanmış kişilere, hastalığın yoğun olarak görüldüğü ülkelere seyahat edecek kişilere 2 doz aşı ile bağışıklık sağlanır.

• Haemophilus influenzae B aşısı; dalağı alınmış ya da hemopoetik kök hücre nakli yapılmış kişilere 3 doz uygulama ile bağışıklık sağlanır.

DOĞURGANLIK ÇAĞI KADIN/GEBE AŞILAMALARI

"Gebelikte tatanoz aşısıyla aşılanmak bebekte ölümcül olan yeni doğan tetanozuna karşı korunmak için önemlidir. Bu nedenle çocukluk çağında aşılanmamış, aşılanma durumu bilinmeyen, eksik aşılanmış veya tam aşılanmış ancak son 10 yıl içerisinde pekiştirme dozu almamış olan tüm gebelere Td aşısı önerilir." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hiç aşılanmamış gebelerin 4 hafta arayla en az iki doz Td aşısı almaları sağlanmalıdır. İkinci doz doğumdan en az iki hafta önce tamamlanmalıdır. Ayrıca virüslerin neden olduğu zatürreden kaynaklanan anne ölümlerinin önlenmesi amacıyla tüm gebelere zatürre aşısı uygulamasının gereklidir. Gebeler için grip aşıları reçete edildiği takdirde ücretsiz olarak karşılanır. Grip aşısı gebeliğin her döneminde uygulanabilir. Grip aşısı gebelere tek doz olarak uygulanmalı ve her gebelikte tekrarlanmalıdır."