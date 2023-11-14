Profesörden uyarı: 5 yaş altında daha fazla görülmeye başlandı! Bu hastalığa dikkat...

Son yıllarda diyabet vakalarının daha erken yaşlara kaymaya başladığını işaret eden Özkan, "Bugün değişik nedenlerle diyabet yaşı artık 5 yaş altında daha fazla görmeye başladık. Bizim kliniğimizde son yıllarda 9 aylık bir çocuğa dahi tip 1 diyabet tanısı koymuş bulunuyoruz." dedi.

DİYABETE YATKINLIĞI ARTIRAN FAKTÖRLER

Özkan, hiçbir çocuğun diyabetli doğmadığını, beslenme ve çevre faktörlerinin bu süreçte etkili olduğunu anlattı. Anne sütünün diyabeti önleyici olduğunu vurgulayan Özkan, "D vitamini eksikliğine maruz kalanlar diyabete daha çok yatkın oluyor. Fast food beslenme, dışarıda yenilen yemekler ve yemeklerde kullanılan değişik yağlar, gıdalara yapılan katkı maddelerinin diyabete yatkınlığı artırdığını düşünebiliriz." diye konuştu.

Tedavide en önemli rolün diyabetli çocuk ve ailesine düştüğünü belirten Özkan, bu süreçte psikolog desteği almanın da büyük önem taşıdığını vurguladı.