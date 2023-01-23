Psikolog kardeşler aileleri uyardı: Bu cümleler çocuklarla çatışmaya neden oluyor!

Malatyalı psikolog kardeşler Betül Cömertoğlu Kavas ile Hale Nur Cömertoğlu Şakalar, yaşları ne olursa olsun her zaman değerli olanın çocuklar olduğunu belirterek, ailelere 'ders çalış' baskısının mesafeyle birlikte çatışmaya neden olabileceği uyarısında bulundu. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayarak yarıyıl tatiline girdi. İki hafta sürecek tatil sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog kardeşler Betül Cömertoğlu Kavas ile Hale Nur Cömertoğlu Şakalar ise yaşları ne olursa olsun her zaman değerli olanın çocuklar olduğunu belirterek, ailelere 'ders çalış' baskısının mesafeyle birlikte çatışmaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

"KARNE YETENEĞİN KEŞFEDİLDİĞİ BİR UNSUR OLMALI"



Çocuklara karnenin bir başarı unsuru olarak değil de yeteneklerinin keşfedildiği bir unsur olarak gösterilmesinin daha doğru olacağını kaydeden çocuk psikoloğu Hale Nur Cömertoğlu Şakalar, "Okul öncesi dönemde de karne heyecanı yaşandı ve karneler dağıtıldı. Ama çocukların karneyi algılama şekli daha farklı oluyor. Yaş ilerledikçe anlama stili değişiyor bu bakımdan okul öncesi dönemde bunu anlamlandırırken ebeveynlerin desteği çok önemli.

Çocuklara şu şekilde destekler sağlayabiliriz, çocuklara karnelerin bir başarı unsuru olarak değil de yeteneklerinin keşfedildiği bir unsur olarak gösterilmesinde fayda var. Aileler, başarıyı hedef olarak gösterirse çocuk hırslı bir şekilde devam edecek. Bizim istediğimiz azimli bir şekilde devam ediyor olması. Kendi yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda ilerlemesi.