Psikolog kardeşler aileleri uyardı: Bu cümleler çocuklarla çatışmaya neden oluyor!

"YAŞLARI NE OLURSA OLSUN DEĞERLİ OLAN ÇOCUKLARDIR"



Yaşları ne olursa olsun her zaman değerli olanın çocuklar olduğunu belirten Hale Nur Cömertoğlu Şakalar, "Ebeveynlere söylemek istediğim, yaş ne olursa olsun her zaman değerli olan çocuklardır. Çünkü herkes ve her çocuk bireysel bir gelişim gösterir. Bu gelişim seyrini sadece izlemek ve bu gelişim seyrinde devam eden sürece eşlik etmek en önemli unsur. Onların başarıp başarmadığı değil nelerde daha iyi olduğuna bakmak gerekir. Eksiklikler olabilir ama o eksikliklere odaklanırsak artıları göremez bir konuma geliyoruz. Daha çok artılara yönelerek neler yapabiliriz, nasıl devam ettirebiliriz bu konuda katkı sağlamakta fayda var. Önemli olan bir karne bir kağıt değil ya da bunu bir başarı unsuru olarak görmek değil. Tam tersine sosyal uyumda iyi mi, arkadaşlarıyla ilişkileri nasıl, öğretmeniyle sınıf içindeki durumu nasıl, şeklinde devam ediyor olmamız gerekir. Bunları düşünüp bunların üzerine yoğunlaşmak çocuğu topluma kazandırıyor olmak en değerli olan. Başarı bazında düşüneceksek eğer, topluma insan kazandırıyor olmamız en büyük başarı olacaktır" ifadelerini kullandı.