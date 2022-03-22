Sağlıklı gebelik için vücudunuzu hazırlayın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, hamile kalmayı planlayan anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, her gebeliğin kendine özel olduğunu belirterek, "Gebelik öncesi sağlık durumunuz ve alabileceğiniz önlemler sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir bebek şansınızı yükseltiyor. Bazı kadınlar için vücudunu ve zihnini gebeliğe hazırlamak aylar alırken kimi kadınlar için daha da uzun sürebiliyor. İlk çocuğunuz da olsa, dördüncü doğumunuz da olacak olsa her gebelik kendine özeldir ve bazı önlemler gebeliğin daha sağlıklı geçirilmesine katkıda bulunur" dedi.



"ENFEKSİYONLARDAN UZAK DURUN"

Gebelik planlamasında dikkat edilmesi gereken hususları Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, şöyle açıkladı: "İş, okul, aile konusunda gebelik için hazır olduğunuza emin olun. Eşinizle bu konuda konuşup onun isteklerini de gözden geçirin. Gebeliği sağlıklı bir şekilde geçirmek için gebelik öncesi sağlığınız çok önemli. Öncelikle gebelik planlayana dek aktif bir korunma yöntemi kullanın ve doktorunuzla korunma yönteminizi gebelik öncesinde ne zaman bırakılacağına dair konuşun. Kaç çocuk istediğinizi, kaç yaşında doğum yapmak istediğinizi düşünün. Doktorunuza randevunuzu ayarlayın. Beslenmenize dikkat edin ve spora başlayın. Enfeksiyonlardan uzak durun ve aşılarınızı tamamladığınıza emin olun. Maddi olarak tasarruf yapmaya başlayın. Zihin sağlığı hayatı nasıl gördüğümüz, düşündüğümüz ve hayatla nasıl başa çıkacağımızı etkiler. Hayatta kendini en iyi durumda hissetmek için, hayatınızın iyi olduğunu kabul etmek ve kendinizi değerli görmeniz gerek. Herkes zaman zaman sıkıntılar yaşayabilir, üzgün veya mutsuz olabilir. Duygularınız hakkında doktorunuz ve psikoloğunuzdan yardım ve tedavi alabilirsiniz".