Sıcak hava anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Sıcak havalardan en çok etkilenenlerin başında gelen anne ve bebeklerin sağlığı sıcakların artmasıyla risk altında. Yaz aylarında gebelerin alması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Cihan Karadağ, sıcağın etkisiyle yaşanan baş dönmelerinin istenmeyen kaza ve komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

DHA Giriş Tarihi: 30.07.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 16:50 ABONE OL PAYLAŞ

Sıcak havalarda hastaneye başvuran gebe sayısında artış olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cihan Karadağ, "Annenin hem kendini hem de bebeğini sağlıklı tutmak için yoğun bir şekilde çalışan vücuda bir de soğutma görevi eklenince vücut yoruluyor. Aşırı terleme, mide bulantısı, baş dönmesi ve kramplar aşırı sıcaklamanın belirtileri arasında yer alıyor. Vücut sıcaklığı 39 derece ve üzeri olan gebelerde sıcak çarpması ve dehidratasyon yani sıvı azlığı riski oldukça artıyor. Dehidratasyon ise tansiyon düşüklüğüne yol açabiliyor. Tansiyonu düşen gebelerde sıklıkla baş dönmesi ve bayılacak gibi olma şikayetleriyle karşılaşıyoruz. Bu durumlar da maalesef gebelerin düşüp yaralanmasına, hatta düşmeye bağlı anne ve bebek sağlığını tehdit eden komplikasyonlar oluşmasına neden oluyor" diye konuştu.

BOL SU İÇMEK, TUZ VE KAFEİN TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRMAK ÖNEMLİ Anne ve bebek sağlığının korunması için gebenin sıcak çarpmasından ve dehidratasyondan korunması gerektiğini söyleyen Karadağ, "Özellikle yaz aylarında çok yüksek derecelere ulaşan sıcaklıklar hamile kadınları zorluyor. Ancak yapılacak birkaç basit şey ile sıcak basması sorunundan kaçınmak mümkün. Aşırı sıcaklardan korunmanın ilk yolu özellikle günün en sıcak zamanı olan öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmamak. Yaz aylarında gebelerin serin ve gölge yerlerde oturması, dinlenmesi gerekiyor. Ağaç gölgesi gibi doğal serinlikler veya klima, vantilatör gibi yapay soğutucularla gebelerin sıcak havayla temastan kaçınmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. Vücudu soğutmanın en iyi yöntemlerinden birinin ılık duş almak olduğuna dikkat çeken Karadağ, "Gün içerisinde veya gece yatmadan alınacak bir ılık duş, gebenin rahatlamasına ve dinlenmesine yardımcı oluyor" dedi. Karadağ, ayrıca beslenmenin de gebelerin sıcak çarpmasından korunmada önem vermesi gereken bir nokta olduğunu söyleyerek, "Gün içerisinde bol bol sıvı tüketilmeli ve dışarı çıkarken mutlaka bir şişe su bulundurulmalı. Ayrıca kafein ve tuz tüketiminin de sınırlandırılması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.