Sünnette enfeksiyon riskini bitiriyor! Mutlaka bunu yapın...

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dalva, sünnet işleminin öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, lokal ya da genel anestezi altında yapılabilen sünnetin, yenidoğan döneminde çan yöntemiyle yapılabildiği gibi daha ileri dönemlerde ise dikişli olarak yapılabildiğini belirtti.

Dalva, ayrıca penise klemp takılıp sünnet derisinin düşmesi beklenilerek de sünnet yapılabildiğini aktararak, "Sünnetin yenidoğan döneminde, sarılık atlatıldıktan sonra lokal anestezi altında yapılması en uygun dönem. Sünnet, İlk altı ayda lokal anesteziyle yapılabiliyor. Sünnet için bir yaşına kadar zorunlu haller dışında genel anestezi tercih edilmiyor. İlk üç yaş içinde zorunlu haller dışında genel anestezi verilmemesi, beyin fonksiyonlarının korunması yönünden tercih ediliyor. Üç yaşından sonra genel anesteziyle, altı yaşından sonra çocuğun ve ailenin tercihine göre lokal anesteziyle sünnet yapılabiliyor. Sünnet işleminin ilkokula başlamadan tamamlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SÜNNET LOKAL VEYA GENEL ANESTEZİYLE YAPILABİLİYOR"

Sünnet öncesinde uzman hekim tarafından çocuğun genital muayenesinin yapılması gerektiğinin önemine işaret eden Dalva, muayenenin beraberinde inmemiş testis, hipospadias (peygamber sünneti), penil kurvatür olup olmamasına göre sünnetin planlanabildiğini anlattı.

Dalva, sünnetin ameliyathanede yapılmasının önemine değinerek şu bilgileri paylaştı:

"Sünnetin hastanede ameliyathane koşullarında yapılması enfeksiyonun önlenmesinde oldukça önemli. Sünnetin alanında yetkin uzman tarafından yapılması komplikasyonların azaltılması bakımından büyük önem taşıyor. Beraberinde konjenital hastalıklar mevcut ise, aynı seansta uzman tarafından tedavi edilebiliyor. Sünnetten önce sünnet derisi ve penise lokal nestezikli krem uygulanıyor.