Türkiye’de 1 milyona yakın çocuk dikkat eksikliği yaşıyor

Çocuklarda hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliğinin yüzde 3 ila 5 oranında yaygın olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yaklaşık 20 kişilik sınıfta en az 1 çocuğun bu problemi yaşadığını belirtti. Prof. Dr. Arıca, "Türkiye'de toplam 20 milyon çocuk olduğunu varsayarsak toplam 1 milyona yakınında bu sorun gözlemlenmektedir" açıklamasını yaptı.

"SORUN ÖNCEDEN TESPİT EDİLİP TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda yaşanılabilen sorunları anlatan Prof. Dr. Vefik Arıca şunları söyledi:

"Bu sorunlar özellikle iki yaşından sonra okul dönemiyle de başlıyor. Beslenmeden sıkıntı yaşadıkları için genellikle zayıf oluyorlar. Hafızalarını konsantrasyon sebebiyle toparlayamayabiliyorlar. Öğrenme güçlüğü yaşayabiliyor ya da hem aile hem okul içi ilişkilerinde değişik davranış bozukluğu sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Bu şekilde sınıf düzenini ve öğretmenle olan ilişkilerini bozabildikleri için bu sorunun önceden tespit edilip tedavi edilmesi gerekebilir."