Türkiye’de yılda yaklaşık 2 bin 500 yenidoğana işitme kaybı tanısı konuluyor

Doğum öncesi dönemde genetik faktörler, rahim içi enfeksiyonlar, doğum anında oksijen eksikliği, yenidoğan döneminde şiddetli sarılık, düşük doğum ağırlığı, çocukluk ve ergenlikte kronik kulak enfeksiyonları, kulakta sıvı toplanması, menenjit ve diğer enfeksiyonlar işitme kayıplarına neden olabiliyor.

Dünya çapında tahminen 34 milyon işitme engelli çocuk bulunuyor ve bu çocukların yüzde 80'i düşük veya orta gelirli ülkelerde yaşıyor.

"ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBININ YAKLAŞIK YÜZDE 60'I ÖNLENEBİLECEK NEDENLERE BAĞLI"

İşitme kaybına yol açan nedenlerin çoğu, yaşam boyu uygulanan halk sağlığı stratejileri ve klinik müdahalelerle önlenebiliyor. Çocuklarda işitme kaybının yaklaşık yüzde 60'ı halk sağlığı önlemlerinin uygulanmasıyla engellenebilecek nedenlere bağlı ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda kızamık, menenjit, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının zamanında ve eksiksiz yapılması, iyi anne ve çocuk bakımı uygulamaları, genetik danışmanlık, iç kulağa zarar verebilecek bir yan etkiye sahip ilaçların akılcı kullanımı önem taşıyor. Ayrıca engellilikten korunmada taramalar, erken tanı için çok kullanılan ve en iyi sonuç veren yöntem olarak gösteriliyor.

"HER BİN BEBEKTEN 2 İLA 3'Ü İLERİ DERECEDE İŞİTME KAYBIYLA DÜNYAYA GELİYOR"

Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin bebek doğuyor ve her bin bebekten 2 ila 3'ü ileri derecede işitme kaybıyla dünyaya geliyor. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran geçici işitme kayıplarıyla birlikte yüzde 6'ya kadar çıkabiliyor.