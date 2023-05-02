Uykusunda idrar kaçıran çocuklara dikkat! Ardındaki sebep...

Prof. Dr. Kaya, "Yatak ıslatması olan çocuklar bazen her gece, bazen haftada 2-3, bazen ise bir gecede birkaç defa alt ıslatma yaşayabilmektedir. Alt ıslatan çocuklarda okul başarısızlığı, sosyal ortamlardan uzak durma eğilimi, içe kapanma gibi davranışsal problemlerin olabileceğini gösteren çalışmalarımız mevcuttur" diye konuştu.

Tıpta 'enürezis nokturna' olarak adlandırılan uykuda idrar kaçırmanın, çocuklarda oldukça sık görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Kaya, 5 yaşını doldurmuş çocuklarda görülmesinin tıbben normal olarak kabul edilmediğini ve tedavi gerektiren bir durum olduğunu söyledi.

"ARKASINDA DERİN UYKU SORUNU OLABİLİR"

Yatak ıslatmasının bazı çocuklarda görülüp, bazı çocuklarda görülmemesinin nedenlerine değinen Prof. Dr. Kaya, şu bilgileri paylaştı:

"Öncelikle ailesel etkenler ön plandadır. Yatak ıslatan çocukların anne-babalarında ya da yakın akrabalarında da çocukluk dönemlerinde alt ıslatma olma ihtimali yüksektir. İkinci sebep, derin uyku problemleridir. Bu çocukların bir kısmında daha derin uyku ve uyanma zorluğu yaşandığı gösterilmiştir. Bir başka neden ise mesane yani idrar kesesinin aşırı aktif kasılmaları yani uygunsuz zamanlarda, mesela uykuda kasılmalar ile idrar kaçırmasının olmasıdır."