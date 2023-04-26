Uzman doktor açıkladı! "Şimdiki çocuklar çok şanslı, bu tedavi onları koruyor"

Pediatrist Can Özoğlu, aşıların ve aşılama programlarının hastalıkları önleme konusunda başarılı olmasının geçmiş yıllarda insanoğlunun başına bela olmuş pek çok hastalığın unutulmasına yol açtığını söyledi. Günümüz çocuklarının anne-babalarının suçiçeği, kabakulak, hepatit A gibi hastalıklar ve komplikasyonları ile yüzleştiğini belirten Dr. Özoğlu, “Anne babalar artık bebeklerini bu hastalık etkenlerine karşı aşılarla koruyabiliyorlar. Aşıların önemini, hayati değerlerini anlamamız için Covid-19 gibi acı tecrübeler yaşamak zorunda kalmayalım” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:25 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, her yıl nisan ayının son haftasının aşıların önemini vurgulamak için Dünya Aşı Haftası olarak kutlandığını hatırlattı. Özoğlu, aşılama programlarına disiplinli bir şekilde uyulması sayesinde toplum sağlığı için tehdit unsuru olan birçok önemli hastalığın kaybolmaya yüz tuttuğunu, bunun da insanları aşı uyumu konusunda rehavete sürükleyebildiğini ifade etti.





"AŞILAR İLE ÇOCUKLARIMIZI KORUYABİLİRİZ"

Dr. Can Özoğlu, "Aşılar hastalıkları önlemek konusunda başarılı. Geçmiş yıllarda insanoğlunun başına bela olmuş pek çok hastalık maalesef ki unutuluyor. Oysaki aşılama programlarının başarısı sürekli ve disiplinli bir uygulama ile mümkün olabilir. Çiçek hastalığına bağlı yaşanan toplu ölümler, sakat kalan insanlar, küçük yaşta kızamık sonrası zatürreye bağlı bebek ölümleri, günümüze kıyasla çok daha fazla ölüme neden olan menenjit etkenleri, geçirilen hepatit hastalığına bağlı yaşanan siroz hastalıkları, bir çırpıda gündemden düşüyor. Ancak Covid salgını gibi hastalıklar ile yüzleşince, insan sağlığı söz konusu olduğunda korunmanın ve önlem almanın tedavi olmaya çalışmaktan çok daha başarılı olduğunu anlıyoruz. Üstelik teknolojik gelişmeler sayesinde her geçen gün bizi hastalıklardan koruyan yeni aşılara kavuşmamız mümkün oluyor. Günümüz çocuklarının anne-babaları suçiçeği, kabakulak, hepatit A gibi hastalıklar ve komplikasyonları ile yüzleşmek zorunda kalmışken, artık bebeklerini bu hastalık etkenlerine karşı aşılar ile koruyabiliyorlar" dedi.