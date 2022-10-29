Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Çocuğa öfke kontrolünü öğretmek sizin elinizde!

Çocuklu bir ailede yaşanan en büyük problemlerden biri çocuğun öfke kontrolü yapamaması ve bu durumun aileyi sosyal anlamda büyük etkilerle yıpratmasıdır. Bu çocuklar, genellikle kolayca sinirlenip, bağırıp bazen de şiddete başvurabilirler. Aile, genellikle agresif bir tutumda olan bu çocukların neyi neden yaptıkları ve onları nasıl sakinleştirecekleri konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır.
Sürekli olarak duygularını öfke, ani çıkışlar, şiddet yoluyla ifade eden bir çocuğa sahipseniz, ona duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi ve duygularıyla nasıl sağlıklı bir şekilde başa çıkabileceğini öğretmek kıymetlidir.
Çocuğun öfkeli davranması genellikle ebeveynler ve çevre tarafından "şımarıklık" ya da "İsteklerini gerçekleştirmek için böyle davranıyor" olarak görülebilir. Çocuğu bu durumlarla etiketlemenin hiçbir faydası olmayacağı öncelikle kabul edilmelidir. Bu gibi durumlarda en sağlıklı yaklaşım öncelikle çocuğunuzun neden böyle davrandığının kaynağına inmek olmalıdır. Öfke krizi yaşayan çocuğunuza bağırarak, onu cezalandırarak veya fiziksel şiddet göstererek sakinleştiremezsiniz. Çocuğunuzun öfkeli anında sizin de karşılık olarak öfke ile yanıt vermeniz çocuğunuzun öfkesini daha da tetikleyip saldırgan bir hale gelmesini sağlar.
YANLIŞ EBEVEYN TUTUMU
Çocuğun olay ve durumlara saldırgan, öfkeli bir şekilde davranmasının ilk sebeplerinden biri yanlış ebeveyn tutumları olmaktadır. Çocuğa yeterli sınır koyamamak, her istediğini yapmak, aşırı korumacı davranarak yaşamdaki zorluklarla baş etme becerisini zayıflatmak, söz ve davranışlarına sürekli olarak baskı yapmak ve engellemek gibi hatalı tutumlar bu tür davranışların ana kökenini oluşturabilmektedir.
Bunun yanında çocuğun çevresindeki kişilerin duygularını ifade ederken göstermiş olduğu tutum ve davranışlar önem kazanmaktadır. Çocuğun çevresinde kendini ve duygularını öfke yoluyla ifade eden bir yetişkinin varlığı çocuğun onu örnek alarak aynı şekilde duygularını ifade etmesini sağlayacaktır.
Artı olarak eğer çocuk konuşma becerisine henüz ulaşamamışsa öfke onun kendini ifade etmeye çalıştığı bir dil haline dönüşmüş olabilir. Ya da çocuk eğer sürekli olarak şiddet, öfke içeren filmler izliyor ve oyunlar oynuyorsa bu da çocuğun gözünde şiddet davranışını normalleştirmiş olabilir.
Son olarak da dürtü problemi yaşayan çocuklarda da öfke problemi görülebilmektedir.
ÇOCUĞUNUZUN ÖFKESİNİ YÖNETMEK İÇİN...