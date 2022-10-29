Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Çocuğa öfke kontrolünü öğretmek sizin elinizde!

Öfke, çocukların duygularını dışa vurma yöntemlerinden biridir. Ama öfkelerini kontrol etmeleri yetişkin bireylerden daha zordur. Böyle durumlarda onlarla olan iletişim biçiminiz kıldan ince, kılıçtan keskin bir hatta seyreder. Çocuklarınız öfkelendiğinde, durumun kronikleşmemesi için onlarla nasıl iletişim kurmanız gerektiğini, her yönüyle her detayıyla ele aldık...

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 29.10.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 10:54 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuklu bir ailede yaşanan en büyük problemlerden biri çocuğun öfke kontrolü yapamaması ve bu durumun aileyi sosyal anlamda büyük etkilerle yıpratmasıdır. Bu çocuklar, genellikle kolayca sinirlenip, bağırıp bazen de şiddete başvurabilirler. Aile, genellikle agresif bir tutumda olan bu çocukların neyi neden yaptıkları ve onları nasıl sakinleştirecekleri konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Sürekli olarak duygularını öfke, ani çıkışlar, şiddet yoluyla ifade eden bir çocuğa sahipseniz, ona duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi ve duygularıyla nasıl sağlıklı bir şekilde başa çıkabileceğini öğretmek kıymetlidir.



Çocuğun öfkeli davranması genellikle ebeveynler ve çevre tarafından "şımarıklık" ya da "İsteklerini gerçekleştirmek için böyle davranıyor" olarak görülebilir. Çocuğu bu durumlarla etiketlemenin hiçbir faydası olmayacağı öncelikle kabul edilmelidir. Bu gibi durumlarda en sağlıklı yaklaşım öncelikle çocuğunuzun neden böyle davrandığının kaynağına inmek olmalıdır. Öfke krizi yaşayan çocuğunuza bağırarak, onu cezalandırarak veya fiziksel şiddet göstererek sakinleştiremezsiniz. Çocuğunuzun öfkeli anında sizin de karşılık olarak öfke ile yanıt vermeniz çocuğunuzun öfkesini daha da tetikleyip saldırgan bir hale gelmesini sağlar.