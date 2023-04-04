Uzmanı uyardı: Çocuğunuzda bu belirti varsa “Duyu bütünleme bozukluğu” olabilir

"Çocuğunuz eğer sıradan bir beceriyi gerçekleştiremiyorsa 'Duyu bütünleme bozukluğu' olabilir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Konakoğlu, "Duyu bütünleme bozukluğu yaşayan çocuklar sıradan bir beceriyi gerçekleştirebilmek için daha fazla uyarana ihtiyaç duyabilir. Ayrıca tedavi sürecinde ebeveynlere de eğitim verilmesi gerekir" dedi.

"DUYU SAL UYUMUN İŞLEVSİZ OLMASI, PERFORMANSI VE GÜNLÜK AKTİVİTELERE KATILIMI ZORLAŞTIRIR" Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Konakoğlu , "Gündelik yaşamda, çeşitli aktivitelerin anlamlı ve amacına uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi duyusal uyum sayesinde sağlanıyor. Duyu bütünleme bozukluğu, duyusal girdinin beyinde uygun şekilde bütünleştirilememesi veya düzenlenememesi sonucunda gelişim, bilgiyi işleme ve davranışta değişen derecelerde problemlere yol açıyor" dedi. Yeterli duyusal uyum ve işlemenin geliştirilmesinin öğrenme ve davranış için öncü olduğunu belirten Gülşah Konakoğlu, "Duyusal uyumun işlevsiz olması, performansı ve günlük aktivitelere katılımı zorlaştırır. Beyin, duyusal bilgiyi etkili bir şekilde işleyemediğinde davranışa da yansır ve öğrenme engellenir" şeklinde belirtti.

"AŞIRI DUYARLI BİR ÇOCUK DOKUNULMAKTAN, KALABALIK YERLERDEN VE GÜRÜLTÜLÜ SESLERDEN RAHATSIZLIK DUYABİLİR"



Duyu bütünleme bozukluğunun semptomları hangi duyunun etkilendiğine; bu duyunun nasıl etkilendiğine ve bozukluğun ciddiyetine bağlı olarak değişiyor. Bu bozuklukların bazen tek bazen de birden fazla duyu sisteminde görülebildiğini ifade eden Konakoğlu, "Duyu bütünleme bozukluğunun 3 alt tipi mevcuttur. Bunlar; aşırı duyarlılık, aşırı duyarsızlık ve duyu arayışıdır. Böyle durumlarda çocuklar sıradan bir uyarana, sıradan olmayan yanıtlar verebilir. Örneğin; aşırı duyarlı bir çocuk dokunulmaktan, kalabalık yerlerden ve gürültülü seslerden rahatsızlık duyabilir. Aşırı duyarsız bir çocuk ise yeterince duyu bilgisi alamadığından, sıradan bir beceriyi gerçekleştirebilmek için bile daha fazla uyarana gereksinim duyar. Dokunmaya ve hissetmeye karşı eğilimlidir." dedi.