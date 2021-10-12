Uzmanından "çocukların beslenme çantasına paketli ve hazır gıda koymayın" uyarısı

"Süt, yumurta, peynir, tokluk sağlayacak yararlı yağları içinde bulunduran zeytin, ceviz, fındık gibi gıdalar; zengin vitamin ve mineraller içeren maydanoz, domates, salatalık gibi sebzeler, günlük enerji ihtiyacının çoğunluğunu sağlayan tam tahıllı ekmek ve tahıl gevreği gibi besinler kahvaltı öğününde mutlaka olmalı. Öğle yemeğinde protein kaynağı bulunmalı. Et, tavuk, balık, köfte veya yumurtalı ve peynirli menüler tercih edilmeli. Makarnayı peynirli tercih ederek, pirinç pilavı yerine bulgur kullanarak, börekleri de peynir ya da kıymalı yaparak protein yüksek hale getirilebilir. Yemekte yan ürün seçenekleri olarak salata, yoğurt ve cacık tüketilebilir."

Kahvaltıda şekerli besinler yerine büyümek için gerekli olan zengin proteinli gıdaların çocukların beslenmesine eklenmesi gerektiğini aktaran Sayar, şu açıklamalarda bulundu:

Sayar, tam gün okulda olan çocukların öğle öğünlerini yemekhanede, kantinde ya da yanlarında götürecekleri beslenme çantalarıyla yaptığını belirterek, okul menülerinde nelerin tüketileceğinin diyetisyen, öğretmen ve ailelerinin iş birliğiyle belirlenmesinin önemine değindi.

Tatil ve salgın nedeniyle çocukların yemek düzeninin bozulduğunu kaydeden Sayar, bağışıklık sistemlerinin güçlü tutulması için yemek düzeninin sağlıklı ve dengeli bir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

BESLENME ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN GIDALAR

Uzman Diyetisyen Sayar, çocukların beslenmesine mantı, döner gibi fazla karbonhidrat ve yağ içeren yemeklerin, gazlı ve şekeri yüksek içeceklerin uygun olmadığını bildirdi.

Anne ve babaları, çocukların hazır ve paketli gıdalardan uzak tutulması konusunda uyaran Sayar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ara öğünlerde ders sonrası tatlıya yönelen çocuklara ebeveynler abur cubur yerine sağlıklı atıştırmalık alternatifleri sunmalı. Çikolata, abur cubur ürünler yerine çocuğun çantasına armut, elma, muz gibi taze meyveler veya hurma, kayısı, erik gibi kuru meyveler ile ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler konulabilir. Paketli hazır ürünler katkı maddesi ve gıda boyası içerdiği için alerjik reaksiyonların yanı sıra, ileriki dönemde kalp ve damar, diyabet, mide ve bağırsak hastalıklarına, hormon bozukluklarına neden olabilir. Evde yapılmış az yağlı peynirli poğaça veya börek ya da kek çok daha sağlıklı olacaktır. Aynı şekilde evde hazırlanan yulaf, meyve ve yağlı tohumlar ile yapılan granolalar, yulaf ezmesi, kuru meyveli şeker ilavesiz müsliler süt ile birlikte ara öğüne seçenek olabilir."

Sayar, çocukların günlük 8-10 bardak su tüketmesi gerektiğini, bu nedenle beslenme çantasına muhakkak aralarda tüketebileceği suyun da konulması gerektiğini vurguladı.

"AKŞAM YEMEKLERİNDE YOĞURT TÜKETİLMELİ"

Canel Öner Sayar, gün içinde sebze ve meyve tüketimi kısıtlı olduğu için okul çağında genellikle kabızlık gibi sağlık problemlerinin yaşanabileceğini belirtti.

Bu nedenle akşam yemeğinde çocukların yeterli sebze, salata ve kurubaklagil tükettiğinden emin olmak gerektiğini aktaran Sayar, "Akşam yemeğinde okuldan dönen çocuklarımız için mevsimine uygun lahana, yer alması, turp, pazı, kereviz, ıspanak, pırasa, brokoli, karnabahar gibi sebze yemekleri yapabilirsiniz. Nohut, fasulye, kırmızı mercimek, bakla, bezelye gibi kurubaklagil yemeklerinin yanına da sağlıklı bir probiyotik olan yoğurdu akşam yemeğine dahil etmek sağlıklı bir tercih olacaktır." ifadelerini kullandı.