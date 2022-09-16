Uzmanlar uyardı: Bu hastalık en sık okul çağındaki çocuklarda görülüyor!

Görme problemi her yaşta ortaya çıkan hastalıklardan biri oluyor. Okul başarısını etkileyen bu problem tedavi edilmediğinde ileri seviyede daha birçok hastalığa neden olabiliyor. Özellikle uzmanlar okul çağındaki çocuklarda bu problemin daha sık görüldüğüne değiniyor. İşte detaylarını Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feyyaz Aslan açıkladı...

İHA Giriş Tarihi: 16.09.2022 11:58 PAYLAŞ ABONE OL

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feyyaz Aslan, okul başarısı düşük ve okula uyumsuz çocuk olarak düşünülen çocuklarda görme probleminin mutlak akılda tutulması gerektiğini söyledi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Feyyaz Aslan, çocuğun televizyonu yakından seyretmesi, tahtayı yeterince iyi görmemesi, okurken satır atlaması, kelimeleri elleriyle takip etmesi, tek gözün kapatıldığında huzursuz olması, gözlerde sulanma, ödev yaparken sıkılması göz probleminde erken tanı için önemli bulgular olduğunu belirtti.



Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feyyaz Aslan, çocukluk çağı, önleyici ve koruyucu göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemlerinden olduğunu belirterek, "Bu dönemdeki görme kayıpları uzun bir hayatın görme hissi olmadan yaşanmasına yol açabileceğinden kişi ve toplum açısından önemli maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Çocukluk çağı görme kayıplarının azaltılabilmesi konunun daha da önemini arttırmaktadır" dedi.





HER YIL YAKLAŞIK 2 BİN İLE 3 BİN ÇOCUK ÖNEMLİ GÖRME KAYBINA NEDEN OLAN BİR HASTALIĞA YAKALANIYOR

Aslan, epidemiolojik araştırmalar ile her yıl yaklaşık 2 bin ile 3 bin çocuğun önemli görme kaybına neden olan bir hastalığa yakalandığı ifade ederek, "Amerika Pediatrik Oftalmoloji Birliği ile Amerika Oftalmotoloji Akademisi çocukta görme sisteminin sağlığı görme keskinliği muayenesi en geç 5 yaşına kadar yapılmasını önermektedir" diye konuştu.