Yenidoğan sarılığına dikkat! Uzmanı uyardı: "Takip edilmemesi halinde..."





"SARILIKLI BEBEKLER TAKİP EDİLMELİDİR" Sarılığın çoğunlukla kendiliğinden düzeleceğini belirten Aliefendioğlu, şunları söyledi:



Zamanında doğan bebeklerin üçte ikisinde saptanan ve tedavi gerektirmeyen sarılığın nedeni, sıklıkla anne karnında oksijenin nispeten düşük olduğu ortamda artmış olan kırmızı kan hücrelerinin doğumdan sonra azalmasıyla indirekt bilirubin maddesinin açığa çıkmasıdır. Bu tip sarılık ikinci günden sonra başlar, bilirubin düzeyleri çok yükselmez ve çoğunlukla bir haftada düzelir. Buna geçici sarılık diyoruz. Bebeklerin az bir kısmında ise bilirubin düzeyleri çok artabilir ve tedavi gerektirebilir. Kandaki indirekt bilirubin miktarının çok artmasının özellikle de yaşamın ilk haftası içinde artması beynin belli bölgelerinde birikerek nörolojik bozukluklara sebep olabileceği için tehlikeli olabilir. Bu nedenle sarılıklı bebekler takip edilmelidir. Takipte, bilirubin düzeylerinin aşırı yükselmesinin önlenmesi ve nörolojik zarar görme riskinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Doğumdan sonra bebeklerin ilk muayeneleri ve taburculukta yapılan muayeneleri sırasında cilt renkleri kontrol edilmeli ve sarılık varsa bilirubin düzeyine bakılmalıdır. Yaşamın ilk gününde gelişen sarılık patolojiktir ve inceleme ve yakın takip gerektirir. Sarılık açısından risk faktörü varsa bebek yakından takip edilmeli, günlük kontroller ile bilirubin düzeyindeki değişiklik gözlenmelidir. Böylece yüksek düzeylere çıkışı ve bebeğin zarar görmesi önlenebilir."





TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ SIRALADI

Sarılığın en çok görüldüğü yaşamın ilk günlerinde bebeğin özellikle anne sütü ile iyi beslenmesi bilirubin artışına engel olduğunu ve sarılık görülme oranını azalttığını kaydeden Aliefendioğlu, "Kandaki indirekt bilirubin miktarı belli bir düzeyin üstüne çıkarsa düzeyi azaltmak ve oluşabilecek nörolojik zararlanmayı önlemek için tedavi gerekir. Fototerapi ve kan değişimi olmak üzere iki çeşit tedavi yöntemi bulunmaktadır ve uygulanacak tedavi yöntemi, bebeğin durumu ve bilirubin düzeylerine göre belirlenmektedir. Fototerapi ile tedavi yöntemi, bebeğin gözlerinin kapatılıp çıplak olarak lambalardan oluşan bir düzeneğin altına yatırılmasıdır.