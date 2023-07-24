Zamanla yarış mutlu bitti! Hamza bebek artık görebilecek...

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, erken doğum sebebiyle kalıcı görme kaybına yol açan prematüre retinopatisi (ROP) ile dünyaya gelen Hamza bebeğin hızla cerrahi operasyona alınabilmesi için hem Sağlık Bakanlığı hem de uzmanlar seferber oldu.

Yapılan planlamalar sonucunda Türkiye'de bu operasyonu yapabilecek nadir merkezlerden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alınması kararlaştırılan bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla birkaç gün önce Ankara'ya getirildi.

Henüz 35 günlük Hamza bebeğin görebilmesi için başlayan zamanla yarış, mutlu bitti. Bebek, burada yapılan göz cerrahisi sayesinde kalıcı körlük riskinden kurtuldu.