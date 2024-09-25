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50 milyon kişi pençesinde! Alzheimer'dan korunmanın en etkili yolu...

Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, Alzheimer hastalığının yaşla birlikte arttığını belirterek, "Hastalık çok anlık unutkanlıklardan başlayıp, hastayı günlük aktivitelerini yapamayacak duruma getirebiliyor." Yakın geçmişe dönük hafıza sorunlarına sahip kişilerin bir hekime başvurmasını öneriyoruz.

İHA
Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:52
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ALZHEİMER HASTALIĞINDAKİ EN ÖNEMLİ KONU ERKEN TEŞHİSNÖROLOJİ UZMANI DR. GÜVEN ARSLAN:HASTALIK ÇOK ANLIK UNUTKANLIKLARDAN BAŞLAYIP, HASTAYI GÜNLÜK AKTİVİTELERİNİ YAPAMAYACAK DURUMA KADAR GETİREBİLİYOR

Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, Alzheimer hastalığının sinir hücrelerinin zamanla yıpranması nedeniyle işlevini yerine getiremediği bir hastalık olduğunu belirtti.

Dr. Arslan, Alzheimer hastalığının tanısında klinik bulguların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle hastanın şikayetleri ve muayenesi ön plana çıkmaktadır. Son olarak, klinik olarak bilinçsel bozulmanın ve hafıza kaybının derecesini incelemeye çalışıyoruz. Beynin daha sonra MR ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle incelenmesine izin veriyoruz. Hastalık, basit unutkanlıklardan başlayıp hastanın günlük işlerini yapamayacak duruma kadar gelişebilir. "Kişi unutkanlığının farkında da olmayabilir" dedi.


Alzheimer'ın "demans" yani bunama sorunlarının bir çeşidi olduğunu ve yüzde 50-60 görülme sıklığı ile demansın en yaygın sebebi olduğunu belirten Dr. Arslan hastalığın kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü söyledi. Dünyada yaklaşık 50 milyon kişinin Alzheimer hastası olduğuna değinen Dr. Arslan, yaşlı nüfusun artmasıyla bu rakamın daha da artacağını, sadece ülkemizde 600 bin ailenin Alzheimer hastalığı ve beraberinde getirdiği sorunlarla mücadele ettiğini dile getirdi.



"EN ÖNEMLİ KONU ERKEN TEŞHİS"
Alzheimer hastalığındaki en önemli konunun erken teşhis olduğunun altını çizen Dr. Arslan, "Bunu asla unutmamalıyız. Çünkü beyinde bir hasar süreci mevcut. Bu hasar meydana gelmeden tedaviye başlarsak, sağlıklı süreleri uzatabiliyoruz. O yüzden yakın hafıza bozukluğu tespit edildiği zaman uzman hekime başvurulmasını tavsiye ediyorum" dedi.

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