Ailelerin feryadıydı! Çocuklara telefon yasağı yönetmelikte...

Çocukları özellikle sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak için tartışmaya açılan okulda cep telefonu kullanımının yasaklanması Avrupa ülkelerinde giderek yayılıyor. Bu konuda öncülük yapan İngiltere önceki gün okullara gönderilen yönetmelikle ülkede 1 yılı aşkın süredir uygulanan yasağı bir adım öteye götürdü.

Yeni yönetmeliğe göre İngiliz öğrenciler artık teneffüs saatlerinde de cep telefonu kullanamayacak. Öğrenci cep telefonunu okula getiremeyecek. Cep telefonunu yanında taşımak zorunda kaldığı durumlarda ise okula girerken idareye teslim edecek. Okul müdürü ve öğretmenler şüpheli gördükleri durumda öğrencinin üstünü arayabilecek. Üzerinde cep telefonu bulunan öğrenci disiplin cezası alacak. Hollanda, Fransa ve İspanya'da 2 yıldır öğrencilere sadece ders saatlerinde ve sınıfta cep telefonu kullanma yasağı uygulanıyor.