Bebekli tatilde yanınıza mutlaka almanız gereken 8 şey! Konforunuzdan ödün vermeyin…

Bebeğinizle eğlenceli bir tatil geçirmek istiyorsanız valizinizi dikkatli bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Kıyafetler, bebek bezleri, alt değiştirme bezi gibi düzenli yanınızda bulundurduğunuz eşyalar haricinde, tatilde karşılaşabileceğiniz zararlı güneş ışınları, sivrisinekler ve bebeğinizin beklenmedik hasta oluşu gibi çeşitli faktörlerden dolayı önceden önlemler almanız gerekebilir. İşte sizler için unutulmaması gerekenleri sıraladık…

Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:27 PAYLAŞ ABONE OL

Bebeğinizle yapacağınız ve hafızalarda güzel anılarla kalmasını isteyeceğiniz eğlenceli bir tatil için unutmamanız gereken bazı eşyalar vardır. Bebeğinizin sağlıklı ve rahat bir tatil geçirebilmesi için bu eşyaları yanınıza almanız oldukça önemlidir. Böylelikle hem siz hem de bebeğiniz son derece keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

BEBEK MAYOSU Sağlıklı ve keyifli bir tatil geçirebilmek için bebeğinize uygun, rahatsız etmeyen ve güneşten korumaya yardımcı mayo tercih etmelisiniz. Uzmanların ifadelerine göre ıslak mayo ile uzun süre dolaşmak idrar yolu rahatsızlığına neden olabilir. Bu nedenle yanınıza birden fazla mayo götürmenizde ve belirli aralıklarla bebeğinizin mayosunu değiştirmenizde fayda var.