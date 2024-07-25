Bebekli tatilde yanınıza mutlaka almanız gereken 8 şey! Konforunuzdan ödün vermeyin…

Bebeğinizle yapacağınız ve hafızalarda güzel anılarla kalmasını isteyeceğiniz eğlenceli bir tatil için unutmamanız gereken bazı eşyalar vardır. Bebeğinizin sağlıklı ve rahat bir tatil geçirebilmesi için bu eşyaları yanınıza almanız oldukça önemlidir. Böylelikle hem siz hem de bebeğiniz son derece keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.
BEBEK MAYOSU
Sağlıklı ve keyifli bir tatil geçirebilmek için bebeğinize uygun, rahatsız etmeyen ve güneşten korumaya yardımcı mayo tercih etmelisiniz.
Uzmanların ifadelerine göre ıslak mayo ile uzun süre dolaşmak idrar yolu rahatsızlığına neden olabilir. Bu nedenle yanınıza birden fazla mayo götürmenizde ve belirli aralıklarla bebeğinizin mayosunu değiştirmenizde fayda var.
BEBEK HAVLUSU
Sudan çıktıktan sonra üşüyüp hasta olmamaları ve ıslak kalmamaları için bebeğinizin tenine uygun yumuşak bir havluyu yanınızda götürmeyi unutmamalısınız.
KİLİTLİ BUZDOLABI POŞETİ
Kilitli buzdolabı poşeti yalnızca mutfakta değil aynı zamanda bebeklerle yapılan yolculuklarda da son derece hayatınızı kolaylaştırıyor.
Bu kilitli buzdolabı poşetlerine minik bebeğinizin kirlenmiş veya ıslanmış kıyafetlerinizi, bezlerini, çantaya akma ihtimaline karşı güneş kremini koyabilirsiniz.
UV KORUMALI ŞAPKA
UV korumalı şapka kullanımı, bebeğinizin yüzüne gelen zararlı güneş ışınlarından korur. Bu yüzden de yanınızda böyle bir şapka bulundurmanız son derece önemlidir.
GÜNEŞ KREMİ
Yetişkinlere sürülen güneş kremi bebeğiniz için uygun olmayabilir. Bu yüzden bebekler için üretilmiş olan güneş kremlerinden tercih etmenizde fayda var.
Bebeğinize sürmüş olduğunuz güneş kremini gün içerisinde mutlaka yenilemelisiniz.
SİNEK KOVUCU SOLÜSYONLAR
Sivrisinek ısırıkları bebeğinizi rahatsız eder ve tatilinizin keyifsiz geçmesine neden olabilir. Bu yüzden bebek tenine uygun şekilde üretilmiş sinek kovucuları mutlaka yanınızda bulundurmalısınız.
ATEŞ ÖLÇER
Bebekler ve çocuklar yaz aylarından birçok sebepten dolayı ateşlenebilir ya da hasta olabilirler.
İLAÇLAR
Bebeğinizin hasta olma ihtimaline karşı doktorunuzun önermiş olduğu ya da bebeğinizin düzenli kullandığı bir ilaç varsa onu yanınıza almayı unutmamalısınız.