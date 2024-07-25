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Bebekli tatilde yanınıza mutlaka almanız gereken 8 şey! Konforunuzdan ödün vermeyin…

Bebeğinizle eğlenceli bir tatil geçirmek istiyorsanız valizinizi dikkatli bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Kıyafetler, bebek bezleri, alt değiştirme bezi gibi düzenli yanınızda bulundurduğunuz eşyalar haricinde, tatilde karşılaşabileceğiniz zararlı güneş ışınları, sivrisinekler ve bebeğinizin beklenmedik hasta oluşu gibi çeşitli faktörlerden dolayı önceden önlemler almanız gerekebilir. İşte sizler için unutulmaması gerekenleri sıraladık…

Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:27
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Bebekli tatilde yanınıza mutlaka almanız gereken 8 şey! Konforunuzdan ödün vermeyin…

Bebeğinizle yapacağınız ve hafızalarda güzel anılarla kalmasını isteyeceğiniz eğlenceli bir tatil için unutmamanız gereken bazı eşyalar vardır. Bebeğinizin sağlıklı ve rahat bir tatil geçirebilmesi için bu eşyaları yanınıza almanız oldukça önemlidir. Böylelikle hem siz hem de bebeğiniz son derece keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

BEBEK MAYOSU

Sağlıklı ve keyifli bir tatil geçirebilmek için bebeğinize uygun, rahatsız etmeyen ve güneşten korumaya yardımcı mayo tercih etmelisiniz.

Uzmanların ifadelerine göre ıslak mayo ile uzun süre dolaşmak idrar yolu rahatsızlığına neden olabilir. Bu nedenle yanınıza birden fazla mayo götürmenizde ve belirli aralıklarla bebeğinizin mayosunu değiştirmenizde fayda var.

BEBEK HAVLUSU

Sudan çıktıktan sonra üşüyüp hasta olmamaları ve ıslak kalmamaları için bebeğinizin tenine uygun yumuşak bir havluyu yanınızda götürmeyi unutmamalısınız.

KİLİTLİ BUZDOLABI POŞETİ

Kilitli buzdolabı poşeti yalnızca mutfakta değil aynı zamanda bebeklerle yapılan yolculuklarda da son derece hayatınızı kolaylaştırıyor.

Bu kilitli buzdolabı poşetlerine minik bebeğinizin kirlenmiş veya ıslanmış kıyafetlerinizi, bezlerini, çantaya akma ihtimaline karşı güneş kremini koyabilirsiniz.

UV KORUMALI ŞAPKA

UV korumalı şapka kullanımı, bebeğinizin yüzüne gelen zararlı güneş ışınlarından korur. Bu yüzden de yanınızda böyle bir şapka bulundurmanız son derece önemlidir.

GÜNEŞ KREMİ

Yetişkinlere sürülen güneş kremi bebeğiniz için uygun olmayabilir. Bu yüzden bebekler için üretilmiş olan güneş kremlerinden tercih etmenizde fayda var.

Bebeğinize sürmüş olduğunuz güneş kremini gün içerisinde mutlaka yenilemelisiniz.

SİNEK KOVUCU SOLÜSYONLAR

Sivrisinek ısırıkları bebeğinizi rahatsız eder ve tatilinizin keyifsiz geçmesine neden olabilir. Bu yüzden bebek tenine uygun şekilde üretilmiş sinek kovucuları mutlaka yanınızda bulundurmalısınız.

ATEŞ ÖLÇER

Bebekler ve çocuklar yaz aylarından birçok sebepten dolayı ateşlenebilir ya da hasta olabilirler.

İLAÇLAR

Bebeğinizin hasta olma ihtimaline karşı doktorunuzun önermiş olduğu ya da bebeğinizin düzenli kullandığı bir ilaç varsa onu yanınıza almayı unutmamalısınız.

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