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"Cep telefonu kullanımı obeziteye davetiye çıkarıyor"

Doç. Dr. Murat Doğan, çocuklar için "ne kadar kilolu, o kadar sağlıklı" söyleminin yanlış olduğunun artık kabul gören bir gerçek olduğunu bildirdi. Obezite ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında bu söylemin ve değişen yaşam tarzının ne sonuçlar doğurduğunun açıkça görüldüğünü kaydeden Doğan, dünya üzerinde yüzbinlerce çocuğun obezite ve obezitenin yol açtığı rahatsızlıklarla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı.

AA
Giriş Tarihi: 06.01.2023 12:26
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CEP TELEFONU KULLANIMI OBEZİTEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Doç. Dr. Murat Doğan, obezitenin genel olarak vücut ağırlığının boy oranına göre artış olarak tanımlandığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Son 12 yılda obezite sıklığı yüzde 50 artmıştır. Ayaküstü hızlı yenen fast-food gibi sağlıksız besinlerle, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı beslenme şekli obeziteye yol açan önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi teknoloji ürünlerinin kullanımının yaygınlaşması, obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ VE UYGUN BİR EGZERSİZ PROGRAMI ŞART

Öncelikli olarak hastalarda tedavi anlamında tıbbi beslenme tedavisi ve uygun bir egzersiz programı başlanmalıdır. Bunların yetersiz olduğu durumlarda hastalarımıza faydası olabilecek yeni ve güncel tedaviler başlanmalıdır."

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