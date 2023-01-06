"Cep telefonu kullanımı obeziteye davetiye çıkarıyor"

Doç. Dr. Murat Doğan, obezitenin genel olarak vücut ağırlığının boy oranına göre artış olarak tanımlandığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Son 12 yılda obezite sıklığı yüzde 50 artmıştır. Ayaküstü hızlı yenen fast-food gibi sağlıksız besinlerle, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı beslenme şekli obeziteye yol açan önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi teknoloji ürünlerinin kullanımının yaygınlaşması, obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ VE UYGUN BİR EGZERSİZ PROGRAMI ŞART

Öncelikli olarak hastalarda tedavi anlamında tıbbi beslenme tedavisi ve uygun bir egzersiz programı başlanmalıdır. Bunların yetersiz olduğu durumlarda hastalarımıza faydası olabilecek yeni ve güncel tedaviler başlanmalıdır."