Çocuğunuzun içsel dünyasını anlamanın yolu oyun terapisinden geçiyor!

Çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade ederken farklı yollara başvururlar. Çocuklar duygularını yetişkinler gibi ifade etmezler. Aynı zamanda çocuklar duygularını ifade etme konusunda yetişkinler kadar iyi değillerdir. Çoğu zaman ne hissettikleri hakkında net bir fikre sahip olmayabilirler. Çünkü insan yaşayarak öğrenen bir canlıdır. Duygular zamanla öğrenilir ve de anlaşılmaya başlar. Bu nedenden ötürü de çocukların duygularını ifade etmeleri biraz zaman alabilir, bu konu hakkında güçlük yaşayabilirler.
OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUK DUYGULARI
Çocukların duygularını anlaması, anlamlandırması ve idrak etmesi biz yetişkinlere göre daha uzun süren bir işlemdir. Bizler konuşarak kendimizi düzgün bir şekilde ifade edebiliriz. Konuşmadan kendimizi ifade etmemiz zor bir iştir. İfade şeklimiz kısıtlıdır. Tam olarak oyun da çocuklar için bu şekilde önemlidir. Yetişkinler için konuşmak ne ise çocuklar için de oyun odur.
Çocuklar kendilerini oyun ile ifade ederler. Oyun, çocuklar için duygularını ifade ettikleri bir terapidir. Oyun çocuklar için duygularını ifade etme, yeni şeyler keşfetme, yaşadıklarını, düşündüklerini ve hissettiklerini aktarma, ilişkilerini keşfetme ve isteklerini ifade etme konusunda etkili bir yöntemdir, terapidir. Adeta oyuncaklar çocukların kelimeleri, oynadıkları oyunlar ise çocukların anlatmak istedikleri ve hissettikleridir.
Aynı zamanda tüm bunların yanında çocuklar oyun oynarken kendilerini daha fazla güvende hissederler. Oyun sayesinde kendilerini risksiz, güvenli bir ortamda hissederler. Oyun çocukların güvenli alanıdır. Daha az risksiz bir ortamda hissederler. Bu alanda kurulan ilişkiler sağlıklıdır ve çocukların öğrenme olanakları artar.
OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUK DAVRANIŞLARI
Oyun terapisi çocuklarda görülen davranış sorunlarının, ruhsal problemlerin oyun ve çocuk alanında uzman kişiler tarafından oyuncak ve oyun aracılığıyla tedavi edilmesidir. Problemlerle baş etmekte zorlanan çocuklar oyun terapisi yöntemiyle iyileştirilirler. Amaçlanan şey oyun terapisi yöntemini kullanarak çocuk sağlığını normal seyrine oturtmaktır. Oyun terapisi, çocukların yaşadıklarını, duygularını ve de sorunlarını dışa vurmalarına sebep olan, bu alanda eğitim veren bir yöntemdir. Oyun terapisi yöntemi sayesinde çocuğu etkileyen durumlar tedavi edilir ve atlatılır.
Bu yöntem sayesinde çocukta yaşadığı problemlere karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmak amaçlanır. Oyun terapisi yöntemini kullanırken çok dikkatli ve hassas davranılır. Herhangi kötü bir etki bırakacak çocuk davranışını olumsuz etkileyecek hiçbir etkene izin verilmemeye çalışılır.
OYUN TERAPİSİ VE İÇSEL DÜNYA
Oyun terapisinde çocuğun içsel dünyasında yaşadığı öfke, korku, hayal kırıklığı, korku, üzüntü ve sevgi gibi yoğun duyguları çocuklar oyuncaklarıyla oynarken net bir şekilde yansıtırlar. Çocuklar iç dünyasını kolay kolay açmazlar. İç dünyalarını açmaları için, kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Çocuklar kendilerini güvende hissettikleri zaman iç dünyasını tamamen açarlar. Çocuklar kendilerini koruma içgüdüsüne sahiptirler. Çocukların iç dünyasına dahil olabilmek için de oyun terapisi yöntemi kullanılır. Çocuklar oyun oynarken kendilerini güvende hissederler ve bu yöntem sayesinde iç dünyasına inilir ve problemler çözülür.
OYUN TERAPİSİNE NE ZAMAN BAŞVURULUR?
Oyun terapisine kaç yaşında başvurulur? Oyun terapisine 2-12 yaşları arasında başvurulabilir. Bu yaş aralığındaki çocukların problemleri oyun terapisi yöntemi kullanılarak çözüme kavuşmaktadır. 2-12 yaş aralığına sahip çocukların psikolojik sorunları var ise, bu konuda uzman kişiler oyun terapisi yöntemini kullanarak bu yaş aralığındaki çocukları tedavi etmektedirler.
OYUN TERAPİSİNİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİ
Çocuklarda yas, anne-baba kaybı, depresyon, kaygı bozuklukları, takıntılar, istismar, travma, boşanma, travma, alt ıslatma, altına kaçırma, davranış problemleri, uyku problemi, uyum problemi, kaka kaçırma, kardeş kıskançlığı, duygusal problemler, travmatik problemler, davranış problemleri, yeme problemi, özgüven sorunu, eziklik psikolojisi, asosyallik, kronik hastalık problemleri ve sosyal beceri sorunları olan çocuklarda, hastalığa uyum ve kabulleniş aşamasında oyun terapisinin etkili ve iyileştirici sonuçları doğurduğu yapılan araştırmalarda da ortaya konmuş ve kanıtlanmıştır.
Oyun terapisi bu tarz olaylar karşısında etkisini göstermiş ve kabul görmüş bir yöntemdir. Bu sebepten ötürü çok tercih edilen ve de edilmesi gereken bir yöntemdir. Oyun terapisinde çocukla kurulan bağ çocuğun iyileşmesini sağlar. Oyun terapisi sürecinde çocuk içsel dünyasını uzman kişilere açar ve tedavi edilir. İçsel dünyasını oyun sayesinde açan çocuk rahatlar, sorunlarını çözer ve içsel bir büyüme yaşar ve sorunları ve sayede tedavi edilir, iyileşir.
OYUN TERAPİSİ NEDİR?
Oyun terapisi nedir? Sorusu ile ilgili olarak sizlere kısa ve öz bir şekilde bilgiler vermeye çalıştık. Oyun terapisi çocuklarda görülen davranış sorunlarının, ruhsal problemlerin oyun ve çocuk alanında uzman kişiler tarafından oyuncak ve oyun aracılığıyla tedavi edildiği bir terapi türüdür. Sizlerde uzman bir kişiden yardım alarak çocuğunuzda yer alan bu sorunların giderilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca sizlerde oyun terapisi ile ilgili olarak düşüncelerinizi ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.