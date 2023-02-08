Çocuğunuzun içsel dünyasını anlamanın yolu oyun terapisinden geçiyor!

Çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade ederken farklı yollara başvururlar. Çocuklar duygularını yetişkinler gibi ifade etmezler. Aynı zamanda çocuklar duygularını ifade etme konusunda yetişkinler kadar iyi değillerdir. Çoğu zaman ne hissettikleri hakkında net bir fikre sahip olmayabilirler. Çünkü insan yaşayarak öğrenen bir canlıdır. Duygular zamanla öğrenilir ve de anlaşılmaya başlar. Bu nedenden ötürü de çocukların duygularını ifade etmeleri biraz zaman alabilir, bu konu hakkında güçlük yaşayabilirler.

OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUK DUYGULARI

Çocukların duygularını anlaması, anlamlandırması ve idrak etmesi biz yetişkinlere göre daha uzun süren bir işlemdir. Bizler konuşarak kendimizi düzgün bir şekilde ifade edebiliriz. Konuşmadan kendimizi ifade etmemiz zor bir iştir. İfade şeklimiz kısıtlıdır. Tam olarak oyun da çocuklar için bu şekilde önemlidir. Yetişkinler için konuşmak ne ise çocuklar için de oyun odur.

Çocuklar kendilerini oyun ile ifade ederler. Oyun, çocuklar için duygularını ifade ettikleri bir terapidir. Oyun çocuklar için duygularını ifade etme, yeni şeyler keşfetme, yaşadıklarını, düşündüklerini ve hissettiklerini aktarma, ilişkilerini keşfetme ve isteklerini ifade etme konusunda etkili bir yöntemdir, terapidir. Adeta oyuncaklar çocukların kelimeleri, oynadıkları oyunlar ise çocukların anlatmak istedikleri ve hissettikleridir.