Çocuğunuzun obez olmasını önlemek için bu uyarıya dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Yiğit, obezitenin, "vücut ağırlığındaki artış ve vücut yağı fazlalığı" olarak özetlenebileceğini ifade etti. Obezitenin oluşturduğu problemlerin ise vücut ağırlığı veya kütle artışından değil vücuttaki yağ dokusu artışının sonucu olduğunu belirten Uzm. Dr. Yiğit, obez çocukları bekleyen sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

"ANNE VE BABALARA ÇOK GÖREV DÜŞÜYOR"

Çocuklarda obezitenin, harcanan enerjiden fazla yiyecek tüketildiği durumda ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Yiğit şöyle konuştu: "Bu kural yetişkinler için de geçerli. Bu gerçeği de bilmeyen yok. Maalesef özellikle evlere kapanmak zorunda kaldığımız korona salgın günlerinde hemen herkes kilo almaktan şikayet etti. Okula gidemeyen, sokağa çıkıp oynayamayan, bilgisayar karşısında ders yapıp boş zamanlarını da televizyon karşısında geçiren çocuklar, yetişkinler gibi hareketsiz bir yaşama mahkum oldu ve bu da obezite riskini artırdı. Ancak bu özel dönem dışında da bu sorun giderek büyüyor. Elbette ki obezitenin pek çok nedeni var; genetik, endokrin, bazı ilaçlar, çevresel faktörler, hatalı beslenme, hareketsiz yaşam gibi. Bunlardan aktivite ve beslenme en önemli ve kesin obezite etkenleridir. Anne ve baba obeziteyi engellemek, çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak için çocuğun yaşına göre boy ve kilosunun ideal değerlerini bilmeli ve çocuğunun gelişimini takip edebilmelidir. Çocukluk döneminde enerjisi fazla atıştırmalık besinler yerine, besin değeri yüksek kalorisi az besinler tercih edilmelidir. Bu konuda anne ve babalara çok görev düşüyor."

OBEZİTENİN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR

Pediatrist Yiğit, vücutta yağ dokusunun artışının çeşitli hastalıklara yol açtığını vurguladı. Obezitenin çocukta fiziksel ve duygusal açıdan pek çok olumsuzluğa neden olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yiğit, "Obezitenin fiziksel yan etkilerinin başında yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon gelir. Oluşan plaklara bağlı olarak damarlarda meydana gelen sertleşme ve tıkanmalar ileriki yaşlarda kalp krizi ve felç geçirilmesine neden olabilir. Kötü beslenmenin neden olduğu bir diğer hastalık tip 2 diyabettir. Genellikle sağlıklı gıdalar tüketilerek ve egzersiz yapılarak geri çevrilebilir. Organ çevrelerinde yağlanma, karaciğer yağlanması görülebilir, astım gibi solunum problemleri yaşanabilir. Çocuğun uyuduğu esnada anormal şekilde horlaması ve nefesinin belli aralıklarla kesilmesi şeklinde belirti veren uyku apnesi ve diğer uyku sorunları da çocukluk dönemi obezitenin sebep olduğu komplikasyonlardan biridir" dedi.

"HORMON DENGESİZLİKLERİNE NEDEN OLABİLİYOR"

Obezitenin sebep olduğu hastalıkları anlatmaya devam eden ve obezitenin çocukta hormon dengesizliklerine neden olabildiğine dikkat çeken Yiğit, "Meydana gelen dengesizlikler çocuğun ergenliğe beklenenden daha erken girmesine neden olabilir. Buna bağlı boy kısalığı, tüylenmede artış olabilir. Obezitenin duygusal yan etkileri ise: düşük benlik saygısı, zorbalık, davranış ve öğrenme sorunları, depresyon olarak sıralanabilir. Şişmanlık oluştuktan sonra bununla mücadele uzun ve zor olacaktır. O yüzden anne babalara sesleniyorum; çocuklarınıza iyilik yapın, obez olmalarına izin vermeyin, onları obeziteden koruyun. Bunun için de çocuk beslenmesinde karbonhidrat- yağ ve şekeri azaltmak, hareketi artırmak yeterli" diye konuştu.