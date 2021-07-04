Çocuk büyütürken doğru bilinen yanlışlar

Çocuk büyütmek, herkes için hem heyecan verici hem de zorlu bir süreç. Bu nedenle hemen her yöntemi deneyerek en doğru sonuca ulaşmaya çalışmak, her ebeveyn için şüpheyle yaklaşılabilir bir duruma dönüşebilir. İşte doğru bilinen yanlışlar…

ATEŞİ DÜŞÜRMEK İÇİN BEBEĞİ DAHA FAZLA SARMAK

Ateşi düşürmek için bebeği kundaklamak, sarmak veya daha fazla giydirmek, cildin vücut ısısını daha etkili bir şekilde muhafaza etmesine neden olduğu için ateşin yükselmesini artırabilir veya en azından düşmesini engelleyebilir. Doktorlar önerileri arasında ise;

Çocuğunuzun alnına nemli ve soğuk bir bez koyabilirsiniz.

Çocuğunuzun bol miktarda sıvı tüketmesini sağlayın.

Odayı havalandırın.

Giysilerinin bir kısmını çıkarın, bu sayede çocuğunuz daha fazla ısı kaybederek ateşinin düşmesini sağlayabilirsiniz.

HASTAYSA BANYO YAPTIRMAMAK

Hasta olan bebeği, banyo yaptırmak daha fazla üşütmeye neden olduğu için bebeğinizin daha fazla hastalanabileceği söylenir. Fakat aslında eski dönemlerden çok daha rahat banyo şartlarına sahip olunduğu için çocuğunuzu hastayken de yıkayabileceğinizi doktorlar belirtiyor. Hatta doğru ısıda ayarlanmış bir su ile çocuğunuzu yıkamak, ateşinin düşmesini ve rahatlamasını sağlayabilir.

ÇOCUĞUNUZUN SAÇLARI İNCE TELLİ İSE TRAŞ EDİN

Bir bebeğin saçları ince ve seyrekse, ebeveynlerin saçlarının daha kalın uzamaya başlaması için bebeklerinin kafasını tıraş etmeleri gerektiğine dair bir inanış vardır. Ancak bu bir efsanedir. Çocuk ya da yetişkin olsanız da tıraş ettikten sonra saçlar daha kalın çıkmayacaktır. Saç kökleri cilt yüzeyinin birkaç santimetre aşağısında bulunur, bu nedenle yüzeyde olan hiçbir şey onları etkilemez. Bu efsanenin neden ortaya çıktığı konusu ise yeni traş edilmiş saçların daha kalın çıkıyormuş gibi görünmesinden kaynaklanır. Fakat bu durum aslında bir görsel yanılsamadan ibarettir.

ÇOCUĞUNUZA TUVALETİNİ OLABİLDİĞİNCE ERKEN ÖĞRETİN

Tüm çocukların tuvaleti öğrenme hızı farklıdır. Bu nedenle çocuğunuza tuvaletini yapmayı öğretmek için üzerine gitmek veya ısrar etmek, daha kötü sonuçlara yol açabilir. Bazı çocuklar 1 yılda öğrenirken bazı çocuklar 2 yılda öğrenebilir. Bu onların kendilerini nasıl rahat hissettikleri, tuvaletleri konusunda beyinleri tarafından nasıl uyarıldıkları ile ilgilidir. Bu nedenle hem çocuğunuza hem de kendinize bu konuda zaman tanımalısınız.

YANIKLAR TEREYAĞI İLE TEDAVİ EDİLİR

Bir yanığa tereyağı sürdüğümüzde, onu aşılmaz bir katmanla kaplarız. Cildin soğumasını tam anlamıyla durdurur ve tereyağının üzerine uygulayabileceğiniz tıbbi maddelerin cildi iyileştirmesine izin vermez. Bunu yaparsanız, tereyağı tabakasını çıkarmak zorunda kalırsınız ve muhtemelen cilde tekrar zarar verirsiniz. Bu nedenle yanıklar konusunda bir uzman kontrolünde doğru tedavi yöntemlerini kullanmak çok daha güvenli ve etkilidir.