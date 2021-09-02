Çocuklar okul döneminde nasıl beslenmeli?

Uzun bir süre eğitimlerini evden sürdüren çocuklar için yüz yüze eğitim dönemi başladı. Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu dönem, aileler, öğretmenler ve öğrenciler için soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak kadar, virütük ve bakteriyel hastalıklardan korunmak için tüketilen besinlere dikkat etmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek en önemli konuların başında geliyor. Özellikle gelişme çağındaki çocukların kalabalık ortamlarda enfeksiyon hastalıklarına çok daha kolay yakalandıklarını, bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmelerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, çocukların beslenme programlarının bağışıklığını kuvvetlendirecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor.

ÇOCUKLAR HANGİ VİTAMİNLERİ ALMALI?

Çocukların, yetişkinlerden farklı olarak her yaşta büyüme ve gelişme gösterdiklerinden daha fazla protein ve enerjiye ihtiyaç duyduklarını belirten Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, "Yeterli miktarda çinko, demir ve A, B12, B6, C, D ve E vitaminlerinin alınması, bağışıklık fonksiyonunun sürdürülmesi için gereklidir. Bağışıklık sistemiyle ilgili birçok çalışmada D vitaminin önemi vurgulanıyor. Bununla birlikte bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için antioksidan açısından zengin gıdalar tüketilmelidir. Özellikle kivi, nar, kırmızı meyveler, mandalina, portakal gibi meyveler ile karnabahar, brokoli, ıspanak, roka, pazı, maydonoz, kereviz, soğan, sarımsak gibi sebzeler antioksidan kapasitesi yüksek besinlerdir. Ayrıca soğan ve sarımsak antibiyotik özelliği sayesinde de enfeksiyonlara karşı koruyucu bir rol üstlenir. Bunun dışında bağırsaklar bağışıklık sisteminin yönetildiği bir organ olduğu için bağırsakları korumak da çok önemli. Dolayısıyla bağırsak florasını koruyup vücut direncini artırmak için kefir, yoğurt gibi probiyotik gıdalar tüketilmeli ve gerekiyorsa probiyotik takviyeler alınmalıdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde baharatların gücünü de unutmamak gerekir. Özellikle zencefil ve zerdeçal içerdiği birçok vitamin, mineral ve antioksidan bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca yulaf da beta glukan içeiği sayesinde vücut direncini artırır," dedi.

BAĞIŞIKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BESLENMEMİZDE NELER YAPABİLİRİZ?