"Çocuklara yemeği hiçbir zaman ödül olarak vermeyin"

Her çocuğun anne sütü alması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Ayşe Merve Usta, "Sadece anne sütüyle beslenen çocukların, ekstra su almasına gerek yok. Anne sütünün yüzde 97'si su zaten. Ek gıdalar veriliyorsa bebeğe su verilebilir." diye konuştu Kovid-19 salgın sürecinin çocukların beslenmesi açısından da dezavantaj oluşturduğunu belirten Usta, şunları kaydetti:

"Hepimiz evlere kapandık, salgınla birlikte gerçekten obezitede belirgin artış oldu. Hem ekran başında hızlı beslenme, gece beslenmeleri, atıştırmalıklar çocukların beslenmesini olumsuz etkiledi. Salgın sürecinde çocuklarda şişmanlık çok arttı, hareket azaldı. Bu bakımdan polikliniklerde daha çok şişman çocukları görüyoruz. Obez çocuklarda koronavirüs çok daha ağır seyrediyor. Salgın sürecinden biraz uzaklaşıyoruz. Daha sağlıklı beslenme açısından, gece beslenmemek, ıvır zıvır yememek, daha sağlıklı ev yemekleri yemek, dışarıdan hızlı besinler tüketmemek gerekiyor."

"ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIĞI İLERİKİ YAŞAMINI DA ETKİLİYOR"

Obezitenin koronavirüste özellikle şişman çocuklar için risk faktörü olduğunu ifade eden Usta, beslenmenin tüm vücut için önemli olduğunu, ilk iki yaşta çocuğun beslenmesinin tüm hayatı boyunca onu etkileyeceğini belirtti. İyi beslenmeyle çeşitli hastalıklardan korunabilineceğini aktaran Usta, "İyi beslenen, sebzesini, meyvesini, proteinini alan, hareketi güzel olan çocukların gelişimi uygun standartta gidiyorsa ek takviyeler vermek gerekmiyor. Türkiye'de çocuklara sadece D vitamini ve demir desteği veriyoruz. Güzel beslenen çocuklarda vitamin desteğine ihtiyaç olmuyor." dedi.

Eğitim öğretim sürecinde de çocukların beslenmesinin önemine işaret eden Usta, şöyle devam etti:

"Çocukların her zaman kahvaltılarını yapmaları çok önemli. Hızlı beslenmemeliler, televizyon karşısında yemek yememeliler. Ev yemekleriyle beslensinler. Geleneksel Türk mutfağımız çok güzel, sağlıklı. Her tür besini, vitamini, minerali ondan alabiliyoruz. Öğünlerini atlamamalarını öneririm. Yemek hiçbir zaman ödül olmamalı. Beslenme güzel bir iletişimdir, sofrada ailece yenmelidir. Çocuğa ödül olarak 'yemek, şeker, çikolata vereceğim' denmemeli. Hazır gıdalar, şekerler, hızlı yemek obeziteyi tetikliyor. Bu da kalp, tansiyon, diyabet başta olmak üzere birçok hastalığı beraberinde getiriyor."

"ÇOCUKLARI ALIŞVERİŞE DAHİL EDİN"

Çocuklara fast-food ürünlerinin sözünü vermenin de doğru olmadığını vurgulayan Usta, onlara sağlıklı atıştırmalıkları önermek, kuru meyve ve yoğurdu yemeğe katmak gerektiğini aktardı. Çocuklara beslenme alışkanlığı kazandırmanın önemine işaret eden Usta, "Alışverişlere çocukları dahil etmeliyiz, sebzeleri meyveleri onlara seçtirmeliyiz. Evde salata yaptırmalıyız, birlikte tatlı yapmalıyız." dedi.