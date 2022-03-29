Çocuklarda en sık görülen ortopedik sorunlar nelerdir?

Çocuklarda doğuştan veya sonradan oluşan ortopedik sorunlar, ailelerin en önemli sağlık sorunlarından biridir. Doğumdan sonra 6 yaşına kadar düzenli kontroller, sorunların erken tespiti ve başarılı tedavi için önemlidir. Çocuklarda sıklıkla görülen sorunlar ise; kalça çıkıklığı, düz tabanlık, içe basma, x bacak ve boyun eğriliğidir.

DOĞUMSAL KALÇA ÇIKIĞI

Doğumsal kalça çıkığı sorunu varsa kalça eklemi düzgün gelişmez. Bu durumdaki çocuklar geç yürürler. Kalça çıkığının tedavisi için erken teşhis önemlidir. Bebek doğduğu andan itibaren sorunları belirlemek için kalçanın ultrason muayenesi yapılmalıdır. Erken teşhis anından itibaren tedaviye başlandığında basit cihazlar ve bandajlarla sorunlar ortadan kaldırılabilir. Geç teşhis edilen ve tedavi edilmeyen çocuklarda eklem kireçlenmesi ve ağrılı kalça sorunları gelişir. Çocuk büyüdükçe ve ayakları üzerinde yürümeye başladıkça yumuşak dokular gerilir ve sertleşir. Böylece ayak kemeri görünmeye başlar. Genelde 3-4 yaşından sonra ayağın normal şekline dönmesi beklenir. Çocuğunuz ergenlik çağına girmişse ve hala düz tabana sahipse doktora başvurmalıdır.

İÇE BASMA

İçe basma adı verilen problem, bir çocuğun yürürken veya koşarken ayağının içe doğru dönmesidir. İç boşalma 8 yaşına kadar normale dönmektedir. Ayrıca alçı, alet, ameliyat, özel ayakkabı ve egzersiz gibi herhangi bir tedavi gerekmez.

DİZ DEFORMİTESİ

Çocuklarda diz deformitesi, bacağın dizden içe doğru bükülmesi veya yanlara açılması durumudur. 1,5 ile 3 yaş arasında görülen dairesel bacak eğriliği yaşla birlikte kendiliğinden normale döner. 3 ila 6 yaşları arasında, bacaklar X şeklinde dışa dönüktür. Bu durum zamanla ortadan kalkacaktır.

BOYUN EĞRİLİĞİ

Çocuk doğduğunda boynun bir tarafa doğru bükülmesi boyun eğriliği durumudur. Çocuğun kulakları köprücük kemiğine daha yakındır ve yüzü karşı karşıyadır. Bölgedeki gergin kaslardan kaynaklanır. İlk tedavi için egzersiz kullanılmalıdır. Genel olarak, durumun bir yıl içinde iyileşmesi beklenir ancak iyileşme görülmezse cerrahi yöntemlere başvurulabilir.